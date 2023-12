Advarer danskene: – De skal få vondt

KLAR: Maren Aardahl og de norske håndballjentene er klare for VM-semifinale mot Danmark fredag kveld. Foto: Beate Oma Dahle

Forsvarsbauta Maren Aardahl er én av 13 norske spillere som holder til i en dansk klubb.

Oppgjøret mellom Norge og Danmark fredag kveld blir en fight flust av lagvenninner:

Det er faktisk hele 28 av 36 spillere i VM-troppene til Norge og Danmark som er kollegaer i det daglige.

– Å komme hjem med et tap. Det finnes ikke i min bok akkurat nå, fordi det orker jeg ikke. Da vil jeg ikke tilbake til Danmark og spille. Så vi må bare vinne dette, sier Maren Aardahl til TV 2 før hun bryter ut i latter.

– Et helsikes kok

Mange hadde håpet og drømt om at det skandinaviske toppmøtet skulle bli finalen søndag kveld i Jyske Bank Boxen i Herning.

Men at Norge og Danmark skulle knive om gullet mot hverandre skjedde ikke. Dersom Norge hadde vunnet siste kamp i hovedrunden mot Frankrike, hadde de ikke møtt Danmark før en eventuell finale. De norske håndballjentene tapte mot de regjerende OL-mestrene.

Etter Thorir Hergeirssons jenter vant sin kvartfinale mot Nederland og dansk seier over Montenegro, blir det en reprise av EM-finalen i fjor i semifinalen fredag kveld.

– Danmark er sterke og det ser helt magisk ut å spille i den hallen. Jeg er glad for at det ble som det ble. Det blir et helsikes kok der inne, forteller Camilla Herrem til TV 2 dagen før dagen.

For det er forventet full publikumsfest i den danske storstuen.

Og ekstra spesielt blir det for 15 danske og 13 norske spillere – de skal kjempe om en finalebillett mot klubbkollegaer.



Se hele listen nederst i saken!

– Man blir ekstra tent når det er en semifinale uansett hvem som står der, men selvfølgelig vil man ikke komme tilbake i klubb og ha tapt mot danskene, sier Györ-målvakt Silje Solberg-Østhassel.

Det blir en real målvaktsduell mellom henne og klubbkollega Sandra Toft i det danske buret.

– Det er noen av de beste målvaktene i verden. Katrine Lunde og Silje Solberg-Østhassel hos oss, Althea Reinhardt og Sandra Toft motsatt. Målvaktskampen blir viktig, det er det ingen tvil om. Og et godt forsvar vil hjelpe målvaktene også, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Svarer lagvenninnen

Aardahl fikk sin mesterskapsdebut i VM 2021 og har blitt Thorir Hergeirssons mest betrodde forsvarssjef.

– Nå skal vi ta bort bekjentskapet og treffe dem skikkelig. Vi er nødt til det. Spesielt med Mie (Højlund) – hun er en veldig sterk duellspiller. Men jeg står mye mot henne på trening, så jeg håper at jeg skal kunne løse det bra. De skal få vondt, sier trønderen og smiler lurt.

TV 2 intervjuet Mie Højlund etter seieren over Montenegro. Odense-spilleren vet akkurat hva hun har i vente fra lagvenninne Aardahl.

– Jeg prøver å smette unna henne, sier Højlund og ler.

MØTES IGJEN: Mie Højlund og Danmark måtte se seg slått av Norge i EM-finalen i fjor. Foto: Hugo Pfeiffer / BILDBYRÅN

Ikast-kaptein og en av Norges mest betrodde i forsvar, Stine Skogrand, møter fire av sine lagvenninner i semifinalen. Skogrand har spilt for Ikast siden 2018.

– Det er kanskje noen som synes det er litt for mange nordmenn i den danske ligaen, men vi trives utrolig godt i Danmark, sier Skogrand.

– Med alle de lagvenninne på andre siden – blir det litt ekstra?

– Ja, det er jo det. Det er også noen av lagvenninner. Hvis de skulle slått oss, er det fordi de er bedre enn oss. Da hadde jeg vært glad på deres vegne når jeg kommer tilbake. Men jeg tenker ikke på det som et alternativ nå, svarer bergenseren.