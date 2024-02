Absurd situasjon: – Krevende i lengden

TRENER: Erlend Mamelund har tatt over som midlertidig hovedtrener for Haslum. Foto: Anja Borg / TV 2

De måtte spille kvalifiseringsspill for å unngå nedrykk fra REMA 1000-ligaen i fjor, men i år er tonen foreløpig en annen i Haslum:



Klubben er med å slåss om en sluttspillplass i serien og står nå i en semifinale i NM (Final8).

Men suksessen i NM har også gitt litt hodebry for klubblegenden og nåværende hovedtrener Erlend Mamelund.

Haslum står i juniorfinalen fredag kveld og skal spille semifinale i seniorklassen lørdag ettermiddag. Så blir det bronsefinale eller finale søndag.

Og seniorlaget består hovedsakelig av juniorspillere. Kun sju spillere er over 20 år gamle.

– Jeg tror vi har tolv spillere som var med på siste eliteserie-match som skal spille den juniorfinalen. Vi har en veldig ung tropp og vi har spilt store deler av de siste tre-fire matchene hvor hele angrepsrekka har vært under 20 år gamle, sier Erlend Mamelund til TV 2.

Juniorguttene skal dermed spille tre avgjørende kamper på under tre døgn.



– Det er klart at det er krevende i lengden. Men de er unge og håpefulle, så vi stoler på dem.

Møtet med Sagosen: – Takker og bukker

Ved inngangen i Nadderud Arena henger bildet av klubblegenden på veggen «Wall of Fame».

– Det er hyggelig å bli satt pris på. Det er derfor jeg er her og gir tilbake til klubben det de har investert i meg, sier Mamelund.



Den tidligere bakspilleren, som står med 311 kamper og 1632 mål for Haslum, tok over hovedansvaret for laget for kun noen uker siden.

FINAL8: Erlend Mamelunds Haslum skal spille tre avgjørende kamper på under tre døgn. Foto: TV 2

«Mr. Haslum» er klar på at jobben kun er midlertidig, men ønsker å gjøre alt han kan for å hjelpe klubben i sitt hjerte.

I semifinalen lørdag møter han sin tidligere landslagssjef Christian Berge og kollegaer.

Spesielt én spiller blir ekstra spesiell å møte når stjernegalleriet til Kolstad står for tur.

– Jeg har fulgt med på Sander (Sagosen) i ti år nå. Jeg visste allerede da han kom til Haslum at han kom til å bli en verdensstjerne. Han er en fryd å se på, og er en rollemodell på treningsarbeidet og som person. Så vi takker og bukker for at vi får prøve oss mot ham, sier Mamelund om den tidligere Haslum-kollegaen.

LANDSLAGET: Sander Sagosen og Erlend Mamelund spilte sammen for de norske håndballgutta. Her fra EM i Tyskland i 2016. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Skjedd større mirakler

Mamelund som selv har vært med på fire NM-gull, tre seriemesterskap og tre sluttspilltitler i sin tid som Haslum-spiller, er klar på at det er viktig for dem å markere seg på i G20-klassen.

– Det henger høyt og vi kommer til å gå for det, men at vi spiller semifinalen med et juniorlag dagen etterpå er vel så godt som å ta et juniorgull.

SISTE NM-GULL: Erlend Mamelund og Haslum tok NM-gullet i 2016 da de vant cupfinalen mot Elverum 28-26. Foto: Audun Braastad / NTB

Haslum går inn i semifinalen mot de regjerende trippelmestrene som en klar underdog.



– Det er vår plikt å gå inn i den kampen og levere en god prestasjon. Det er ikke verre enn at større mirakler har skjedd enn at Haslum skal slå Kolstad i en kamp. Spiller vi hundre kamper, så vinner vi ikke mange. Men får vi den ene, lille muligheten, så er det det vi skal jobbe for.