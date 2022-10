20 år på landslaget: – Det er helt sinnssykt

26. september 2002 - Norge mot Jugoslavia.

Kampen der 22 år gamle Katrine Lunde debuterer for de norske håndballjentene.

– Jeg husker ingenting. Det er ikke noe jeg tenker på, men jeg kjenner igjen følelsen av hvordan det var å være ny og urutinert og veldig usikker. Den kjenner jeg igjen, så jeg regner med at det ligger mye av det i den kampen, forteller Katrine Lunde til TV 2.

20 år har gått siden debuten, og Lunde har vært på landslaget siden.

DEBUT: Katrine Lunde debuterte på landslaget 26.september 2002 mot Jugoslavia. Kampen endte med norsk seier, 31-19. Foto: Morten Holm / NTB

Under debuten satt nåværende landslagssjef, Thorir Hergeirsson, på trenerbenken. Da var han assistenttreneren til Marit Breivik. Hergeirsson har dermed vært med på hele landslagsreisen til Lunde.

– Hun er en treners drøm i den form av at hun alltid utfordrer de rundt seg og seg selv. Hun søker hele tiden nye utfordringer og ser på de små tingene. Og når hun kommer på trening, uansett hvilken trening og når på året det er, så er hun til stede, sier landslagssjefen.

I 2004 vant hun sin første gullmedalje med håndballjentene da Norge vant EM-gull i Budapest. Og siden den gang har samlingen bare vokst.

Lunde står med ni gull-, fire sølv- og tre bronsemedaljer.

Og flere kan det bli. I november starter EM.

– Vi vil alltid være noen av favorittene, men vi jobber på vår måte. Vi gir alt for at vi skal lykkes, og så får vi se. Vi har en del spillere som ikke er med i akkurat dette mesterskapet, men jeg tror likevel at vi skal få forsvars- og angrepsspillet til å bli veldig spennende. På den måten blir det litt nytt og litt gøyere, forteller Lunde.

FØRSTE GULL: Katrine Lunde fikk sin første gullmedalje med landslaget i EM i 2004. Foto: Morten Holm / NTB

Målvaktsveteranen står oppført med 327 kamper for det norske A-landslaget. Og under Golden League denne helgen blir det flere.

Se Norge-Nederland lørdag fra kl. 13.15 på TV 2 Direkte og TV 2 Play

– Hun er en levende legende. Det er helt sinnssykt. Hun tar en ny rekord hver dag. Det er en spiller jeg er enormt glad for å ha fått spille med og oppleve. Jeg tror ikke det er mange som kommer etter henne som kommer til å ta rekorden eller ha den auraen som hun har. Det er bare å nyte, forteller Nora Mørk om lagvenninnen.

HYLLES: Nora Mørk snakker stort om lagvenninne Katrine Lunde. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Alle frykter henne. Både på det hun har levert tidligere, men også fordi hun fortsetter å levere. Hun er som tungen på vektskåla. Hun er et spøkelse for mange, og så er hun en levende vegg for oss. Det presset og de forventningene har hun levd med i lang, lang tid, men det er ikke noe man skal kimse av. Hun fortsetter å levere. Jeg er veldig, veldig glad hun er norsk og hun spiller på laget mitt, legger håndballstjernen til.

GULL: Katrine Lunde sikret sitt niende gull med landslaget i desember 2021. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Kaptein, Stine Bredal Oftedal, lar seg også imponere stort av målvakten.

– Hun har en sult for det å prestere og gjøre det bra. Hun setter seg mål som fortsatt er ekstreme. Hun har en veldig spesiell aura. Alle har masse respekt for henne og når hun reiser til utlandet, så prater folk om henne: «Dere har jo Katrine. Wow». Så lenge vi får lov til å ha henne med så takker jeg for det, forteller Bredal Oftedal.

Målvaktskollega, Silje Solberg, beskriver Lunde som fantastisk - både som person og håndballspiller.

– Hun har vært en stor inspirasjon for meg og alle på laget. Den vinnermentaliteten hun har må man bare se på og lære, fordi hun er unik, forteller Solberg.

Og i august fortalte Lunde til TV 2 at hun satser mot OL i 2024.

– Jeg synes jo det er veldig gøy. Jeg er veldig opptatt av at når jeg trener så skal jeg være på og gjøre øvelser så godt jeg kan. Jeg prøver å få best mulig utbytte av hver eneste trening, forteller 42-åringen.