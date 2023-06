Gutten som ble verdens beste

MVP: Nikola Jokic og kona Natalija poserer med the Larry O'Brien NBA Championship Trophy og MVP-trofeet. MVP står for «most valuable player», altså mest verdifulle spiller. Foto: AP Photo/Jack Dempsey

Etter 47 år i NBA lykkes endelig Denver Nuggets å ta sin første tittel. Anført av en 2.11 høy serber slo Nuggets Miami Heat 94–89 i nattas dyst i Colorado, og 4–1 i finaleserien.

Nikola Jokic var kampens gigant med 28 poeng og 16 returer. Og er kårets til finaleseriens mest verdifulle spiller (MVP).

Akkurat nå er 28-åringen fra Sombor verdens beste basketballspiller.

Lagkamerat Aaron Gordon mener det ikke finnes nok ord til å beskrive Jokic' storhet.

– Han har så vanvittig touch og pasnings-evne og besitter en enorm basket-IQ, hevder Nuggets andre store stjerne, Jamal Murray.

– Han er på nivå med de aller største vi har sett i NBA.

Heat, men ikke lenger



Miami Heat har vært NBA-sluttspillets eventyrhistorie. Laget som sneik seg inn i sluttspillet som det åttende beste laget i øst har i tur og orden slått ut 2021-mester Milwaukee Bucks, New York Knicks og fjorårets tapende finalist Boston Celtics.

Men i finaleserien mot Denver Nuggets kom Florida-laget til kort. De to stjernene Jimmy Butler og Bam Adebayo har ikke fått samme støtte fra resten av krigerne til Heat som tilfellet var i de første tre sluttspillseriene.

Og i finaleserien møtte de et Nuggets-lag der hver eneste spiller hever seg i samspill med Nikola Jokic.

Den ultimate lagkameraten

– Jokic sentrer som Magic Johnson, flytter beina som Hakeem Olajuwon og har skuddet og touchen til Dirk Nowitzki. Serberen er en offensiv pakke vi aldri har sett maken til, hevder VGTVs NBA-kommentator Magnus Barstad.

Jokic er uselvisk og setter laget først. Med sitt eminente blikk for spillet og fantastiske pasninger hever han nivået til de fire spillerne som er på banen sammen med ham.

Basket-trener Michael Porter sr. har sett sin sønn Michael Porter jr. blomstre med Jokic som lagkamerat.

– Det har betydd så mye å ha vært i Nikola Jokics nærhet hver dag, hevder senior.

– Han har hatt enom innflytelse ikke bare på min sønn, men på alle de unge spillerne i den garderoben. Han må ha hatt en fremragende oppdragelse. Hans foreldre bør være uhyre stolte.

– Var i forferdelig form

Det var en selvfølge at Jokic ble kåret til den beste spilleren (MVP) i årets sluttspill.



Det hadde neppe alle trodd da Jokic var ung. Tidlig i tenårene drakk Jokic gjerne opptil tre liter Cola hver eneste dag, og trivdes godt på sofaen.

Dejan Milojevic, som trente Jokic som 17-åring, husker godt sitt førsteinntrykk:

– Jeg visste umiddelbart at denne karen var utrolig talentfull, men kroppen hans var i forferdelig form.

Lagspiller

I de atten kampene Nuggets har spilt for å vinne de fire seriene mot Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers og Heat har serberen i gjennomsnitt scoret 30,5 poeng, dratt ned 13,4 returer og delt ut 10,1 assists per kamp. Det er historisk bra.

Jokic ble i 2021 og 2022 også kåret til NBAs MVP i grunnserien.

Men kjempen bryr seg ikke om scoringsrekorder eller individuelle utmerkelser. Han er mer opptatt av å spille lagkameratene gode.

– En scoring gjør en person glad. En assist gleder to personer, ifølge Jokic.

Mens han sto med MVP-trofeet blei han spurt hva han følte.

– Det er bra, det er bra. Nå har vi fullført jobben, og kan dra hjem.

Serbiske superstjerner

Det har vært et solid døgn for serbisk idrett. Søndag blei Novak Djokovic tidenes mestvinnende tennisspiller da han med triumfen over Casper Ruud i Roland Garros-finalen tok sin 23. Grand Slam-tittel.

Mandag ble hans venn Nikola Jokic NBA-mester og i praksis kåret til verdens i øyeblikket beste basketspiller.

Starten på et dynasti?



Det som skremmer konkurrentene i NBA nå, er at Jokic kun er 28 år og har akkurat startet det som regnes som en NBA-stjernes beste år.

De andre krumtappene på laget har også mange gode år foran seg. Jamal Murray er 26 år, Aaron Gordon 27, Michael Porter jr. 24 og Bruce Brown 26.

Denver Nuggets har tatt sin første NBA-tittel. Det blir neppe den siste.