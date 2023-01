Gutt kom med panteflasker for å få spille fotball

SAGENE (TV 2): Stadig flere idrettsforeldre sliter med å betale medlemskontigenten for barna sine. Oslo Idrettskrets ber om 100 millioner kroner av regjeringen for barna i lavinntekt.

KREVENDE TIDER: Maren Synnevåg i Sagene IF forteller at én av fire medlemmer ikke makter å betale kontingenten. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Vi er svært bekymret for hva vinteren vil bringe, sier Magne Brekken, generalsekretær i Oslo Idrettskrets.

TV 2 møter Brekken og inkluderingsansvarlig i Sagene Idrettsforening Maren Synnevåg på Voldsløkka i Oslo.

I en tid med stadig økende priser i samfunnet har klubben merket at medlemskontingenten havner stadig lengre ned i bunken av regningene hos sine medlemmer.

Synnevåg forteller at 25 prosent av deres medlemmer ikke evner å betale kontingenten.

STOR PÅGANG: Utlånsrommet til Sagene IF merker at flere og flere sliter med å få hjulene til å gå rundt: – 37 prosent av barna i bydelen bor i vedvarende fattigdom, sier Synnevåg. Foto: Marte Christensen / TV 2

Mangedoblet utlegget

– Det er selvfølgelig tungt for familiene det gjelder, sier hun, og trekker frem en hjerteskjærende hendelse som har brent seg fast i minnet:

– En gutt, som spilte fotball, kom slepende på en stor svart plastsekk med treningsavgiften i form av tomflasker.

Hun er mor og idrettsmamma selv, og beskriver situasjonen som «utrolig lei».

– Vi tok selvsagt imot flaskene. Det var 750 kroner i treningsavgift. Det er penger som alt annet, og skulle bare mangle. Men vi ser nå til stadighet at vi må inne å hjelpe med å dekke disse avgiftene, sier Synnevåg.

For ti år siden brukte Sagene Idrettsforening 30 000 kroner på å dekke inn for familier som ikke klarte å betale medlemskontingenten.

Nå er de oppe i 200 000 kroner.

– Det er mye for et lite idrettslag, sier hun.

UROVEKKENDE TENDENS: Over hele landet merker idrettslag at idrettsforeldre sliter med å betale medlemskontingenten. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

TV 2 har tidligere rettet fokuset på hvordan den kraftige prisøkningen rammer barn og unge i hovedstaden. En større kartlegging i juni viste blant annet at:

Nesten halvparten av idrettslagene opplevde at foreldre hadde større utfordringer med å betale for at barna skal delta i idretten, sammenlignet med før pandemien.

Dette til tross for at åtte av ti lag rapporterte om at avgiftene hadde stått på stedet hvil de siste to årene.

Over halvparten mener situasjonen har blitt forverret det siste halvåret, med den kraftige prisøkningen i samfunnet.

Over hele landet

I en undersøkelse fra 2020 kom det fram at det i snitt koster 3600 kroner å ha en niåring i idretten i én sesong.

For en femtenåring lød det samme beløpet 9600 kroner.

Tendensen er den samme i klubber TV 2 har snakket med over hele landet:

– Vi merker en betydelig økning i medlemmer som ikke klarer å betale kontingenter og avgifter. Nær dobling, sier daglig leder Øystein Konradsen i Sørlandets største idrettslag, Randesund.

– Vi har flere utestående kontingenter fra 2022 enn vi pleier. Nå setter vi ned en gruppe som skal jobbe med hvordan vi fanger opp dem som sliter med å betale, sier daglig leder Marit Helle Østervold i Hordalands største idrettslag, Gneist.

– Vi merker at flere faller i fra, bekrefter daglig leder Trond Vegard Selvåg i Innstranden, et av Nord-Norges største idrettslag, før han legger til at han er usikker på om det skyldes økonomi eller pandemi.

TAR GREP: Daglig leder i Gneist IL Marit Helle Østervold (t.v) tok imot daværende statsminister Erna Solberg i 2018 for å snakke om frivillighet. Nå setter Hordalands største idrettslag ned et utvalg for å fange opp medlemmer som sliter med å betale. Foto: Marit Hommedal / NTB

Egen analyse: 100 millioner kroner

I Oslo Idrettskrets krever Magne Brekken handling fra regjeringen: 100 millioner kroner for 19 000 barn i lavinntekt i idrettskretsen deres.

– Det er et rundt og fint tall egnet for tabloide overskrifter, men har også sitt grunnlag i en enkel analyse, forteller Brekken.

Analysen hans ser slik ut:

Vi har ca 20.000 barn som lever i varig lavinntekt i Oslo. Slik har det vært lenge, men nå lever flertallet av disse i en ytterligere presset familieøkonomi der enhver kostnad for å delta kan være uoverkommelig.

Gjennomsnittskostnad per medlem i våre nabolagsklubber er kr 6.000 per år. I klubber som allmennheten mener gir veldig billige tilbud er like fullt kostnaden per medlem kr 4.000.

Jeg sier at for kr 5.000 per pers vil de aller fleste idrettslag klare å inkludere barn og unge fullt og helt i aktiviteten, inklusive det minimum av utstyr man trenger for å delta.

Skal Osloidretten klare å være så romslig som alle gjerne vil, og gi tilbud til om lag 20.000 barn som mer eller mindre står utenfor trenger vi kr 5.000 x 20.000= kr 100 mill.

TYDELIG KRAV: Magne Brekken, generalsekretær i Oslo Idrettskrets: – Vi ser at idretten samlet sett er kraftig underfinansiert. Nå trenger vi hjelp, forklarer han. Foto: Marte Christensen / TV 2

Barne- og familieminsteren peker på ny ordning

TV 2 har forelagt Brekkens krav til barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Hun sier at hun vil gi honnør til idretten i Oslo for sitt fokus på integrering og å skape aktivitet.

– Regjeringen har, både for 2022 og 2023, prioritert en stor økning i statlige tilskudd til ulike fritidsaktiviteter i regi av kommuner og frivillige organisasjoner. Ordningen tilskudd til inkludering av barn og unge ble økt med nærmere 100 millioner kroner i 2023. Det kommer i tillegg til økningen på 85 millioner kroner for 2022, sier Toppe til TV 2.

Barne- og familieministeren peker videre på en ny ordning kalt Fritidskasser som kommuner og andre aktører kan søke om tilskudd til.

– Fritidskasser er nettopp ment for å kunne dekke inn kontingenten til barn og unge i idrettslag, sier Toppe.

TREKKER FREM NY ORDNING: Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Hun mener det er et godt og målrettet tiltak med tanke på å sikre at barn og unge ikke slutter på fritidsaktiviteter på grunn av dårlig råd, men at det er opp til kommunene om de ønsker å prioritere det.

– Regjeringen har også økt støtten til idretten gjennom de store ordningene, som full momskompensasjon, og gitt like god strømstøtte til frivilligheten som det husstander får. I tillegg går det rekordmye midler til idrettsanlegg – 1,7 mrd kroner – og vi har økt støtten til nærmiljøanlegg i utsatte områder. Vi gir også støtte til målrettede ordninger, som 25 millioner kroner til inkludering i idrettslag, og 13 millioner kroner til inkludering i kulturliv.

– Verdens beste idrettsby. Om du har penger

Generalsekretæren i hovedstaden mener idretten er i ferd med å bli for den øvre middelklasse.

– Det ser vi helt klart i våre medlems- og befolkningsdata: Der snittinntekten ligger på over 750 000 kroner, er idrettsdeltakelsen fenomenal. Der hvor den er under, er den vesentlig lavere. Oslo er verdens beste idrettsby – om du har penger, sier Brekken - som i tillegg kommer med en sterk oppfordring til landets særforbund:

– Idretten selv må gjøre deltakelse billigere enn det er i dag. Det er en utfordring jeg sender videre til særforbundene; hvordan kan barneidretten bli billigere? Det er en profesjonalisering og spesialisering som skaper et kostnadspress som må utfordres. Nå må hele norsk idrett stå sammen for å ta for å ta økonimiske barriere på alvor.

Hver stein må snus, sier Brekken.

– Det er viktigere at alle kan delta, enn at noen få blir veldig gode.