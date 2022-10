Gustav Iden vant VM i Ironman: – Episk

Natt til søndag ble norske Gustav Iden (26) verdensmester i Ironmesterskapet på Hawaii.

Det mange anså som den store favoritten, Kristian Blummenfelt, ble nummer tre.

– Det var helt episk. Jeg er så stolt av både meg og Kristian for at vi begge kom oss på podium, sier en andpusten Iden bare minutter etter at han løp over målstreken i heten på Hawaii.

De to har vært på Hawaii i over tre uker for å lade opp til det tradisjonsrike løpet, som begge hadde som mål om å vinne.

Iden løp i mål på tiden 7.40.24 og knuste med det løyperekorden.

– Jeg er ikke sikker på om jeg vil gjøre dette på nytt, for dette var hardt, flirer han.

– Det var en veldig brutal konkurranse, sa Blummenfelt etter målgang.

I AKSJON: Her løper den norske vinneren Gustav Iden under VM på Hawaii. Foto: Marco Garcia / AP

Tviler på gjentakelse

– Uansett hvor dårlig sesongen har vært ellers, vil vinneren på Hawaii bli ikonisk, sa Gustav Iden i forkant av mesterskapet.

– Planen min var solid til å være nybegynner, for det er visstnok ikke mulig å vinne her første gangen man deltar, smilte Iden etter seieren var i boks.

Løpet byr på nesten fire kilometer med svømming, 180 kilometer med sykling og et maraton til dessert, og det var derfor en tydelig sliten vinner som løp i mål natt til søndag.

Blodslit

Det blir karakterisert som åtte timer med blodslit. Den ultimate testen.

BRONSE: Blummenfelt stakk av med en solid tredjeplass i VM i Ironman på Hawaii. Her er han fotografert under løpet. Foto: Marco Garcia / AP

– Det første folk spør om når de får høre at noen driver med triatlon, er om de har gjort Ironman på Hawaii. Det er noe helt spesielt, sa Kristian Blummenfelt i forkant av konkurransen.

Hawaii omtales som fødestedet til Ironman. Det var her triatletene først begynte å konkurrere på den ekstreme distansen.