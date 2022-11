Gullskoene ingen skal få vite hemmeligheten bak

Gustav Iden gjorde det umulige mulig, som debutant vant 26-åringen fra Arna utenfor Bergen det myteomspunne Ironman-VM på Hawaii.

Men seieren kom ikke uten hjelp.

– Det er en håndlaget sko som er laget bare for meg, så det er mye som er spesielt.

TV 2 har tidligere omtalt skoen, men verdensmesteren har aldri vist den frem.

Iden holder opp en sko ulik noen annen.

STOLT: Gustav Iden er meget godt fornøyd. Både med skoen fra den sveitsiske sponsoren, og resultatet den var med på å legge grunnlaget for på Hawaii. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Men hva er det spesielle med skoen?

– Det er en kombinasjon av forskjellige skumstrukturer, høyden på skoen, karbonplaten og "dropen" i skoen, sier Gustav Iden til TV 2.

TV 2 har fått holde vidunderet. Den veier forsvinnende lite, er unormalt høy i sålen og er ekstremt stiv. Men klarer ikke bøye den om man prøver.

HISTORISK: Gustav Iden jubler for seier på Hawaii. Som første nordmann gikk 26-åringen til topps i det ikoniske Ironman lørdag 8. oktober i år. (AP Photo/Marco Garcia) Foto: Marco Garcia

– Første gangen jeg løp med den så var det uvant. Det er ikke bare at den er veldig høy, men i tillegg så er den ganske smal, sier verdensmesteren.

– Den er ganske ustabil, så første gang jeg prøvde den var det faktisk ikke så digg, men når man blir vant til den så er det verdens raskeste sko.

Enorm verdi på føttene

Det er ikke lenge siden Gustav Iden gjorde som oss andre, gikk inn i en sportsbutikk med godt utvalg og kjøpte seg løpesko.

Nå har verdensmesteren fra Bergen knyttet til seg sveitsisk ekspertise hos skofabrikanten ON i de fire neste årene.

– Hvor mye er den avtalen verdt?

– Rent økonomisk så kan jeg ikke si hva avtalen er verdt, men de har en arbeidsgruppe på rundt 15 personer i Sveits som jobber på sveitsisk lønn.

SOLID FORSKJELL: Gustav Idens såler er mye tykkere enn lagkamerat Kristian Blummenfelts. Her under løpsdelen av Ironman på Hawaii som Iden vant. Blummenfelt ble nummer tre. Foto: TOM PENNINGTON

– De jobber ikke bare for meg, selvfølgelig, men de har lagt ned enorme ressurser for at jeg skal få den beste skoen, og så langt har jo de lyktes bra.

I følge Iden har arbeidsgruppen jobbet intensivt i én måned for å skape fartsvidunderet av en sko.

Trading Economics oppgir at gjennomsnittslønnen i Sveits er 70 245 kroner i måneden. Man kan altså, litt enkelt forklart, si at skoene har kostet over én millioner kroner å utvikle, kun i lønnskostnader for den sveitsiske skoprodusenten.

– Det er mange millioner det er snakk om, sier Iden.

Kjenner presset

Med 15 personer dedikert til å jobbe for at ditt skotøy skal være det aller beste, vil man gjerne gi litt tilbake. Gustav Iden kjenner på det når han er ute og konkurrerer.

– Det er klart det er utrolig gøy at så mange jobber for å optimalisere mine muligheter, men det legger også et press på meg. Jeg så jo hvor mye de la ned av arbeid på Hawaii for at jeg skulle prestere.

Skoene er faktisk så gode at de ikke vil være lovlige i andre konkurranser enn Triatlon.

PROTOTYPE NUMMER 1: Dette er den første superskoen Gustav Iden fikk laget i Sveits. Paret han benyttet under konkurransen på Hawaii er tilbake på laboratoriet for å gjennomgå enda noen forbedringer. Foto: Kåre Breivik / TV 2

– Akkurat nå har vi funnet et smutthull i regelverket som gjør at vi kan lage en sko som er litt utenfor normalen. I OL blir det andre regler.

Men den innovative Triatlon-sjelen fra Arna fortviler ikke.

– Denne skoen er laget etter to intensive dager med testing og én måned med utvikling. Frem mot OL har vi nesten to år på oss, så vi skal nok klare å lage en enda bedre sko frem til da.

Stadig utvikling

Skoene Gustav Iden viser TV 2 er nøyaktig like de han vant Ironman med. Men konkurranseskoene er allerede tilbake i Sveits hvor de gjennomgår ytterligere forbedringer.

– De jeg konkurrerte med får nå en større tunge, som gjør det lettere for meg å dra de på i skiftesonen, sier 26-åringen.

– Det skal også settes på en hempe bak. Alt som gjør at jeg kan spare sekunder i skiftesonene er perfekt.

BERGENSKE HELTER: De vinner det meste i Triatlon, en kort tur til hjembyen Bergen, en god treningsøkt i ADO og så videre med nye planer. Foto: Kåre Breivik / TV 2

– Er det justeringer du kom på at du ville gjøre etter konkurransen på Hawaii?

– Nei, det tenkte vi på før konkurransen. Men det er stor forskjell på tidspresset i skiftesonen under en så lang konkurranse som den på Hawaii og de vanlige konkurransene.

– På Bermuda var jeg et halvt minutt fra seieren og kom på niendeplass, så det sier seg selv at det har stor betydning å være rask i skiftesonen, sier en utviklingsbevisst verdensmester.