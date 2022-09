Gullfavoritt brøt etter å ha blitt pågrepet natten før fellesstarten

Nederlenderen Mathieu van der Poel har hatt en tøff sesong. Her fra Tour de France, der han brøt underveis. Foto: Thibault Camus / AFP / Scanpix

Van der Poel var en av gull-favorittene før herrenes fellesstart i sykkel-VM som pågår i Australia natt til søndag (norsk tid).

Men lørdag kveld ble han altså pågrepet på hotellet sitt. Ifølge avisen Sporza skal noen barn ha banket på romdøra til Van der Poel flere ganger. Han ble irritert og stelte i stand bråk, skriver avisa.

En av jentene skal ha skadet armen, og dermed ble politiet tilkalt. Van der Poel ble pågrepet og brakt til politistasjonen.

Poel bekrefter

Van der Poel bekrefter ryktene til avisa:

– Det er sant, ja. Det var en liten diskusjon. Det handlet om bråkete naboer, og de er ganske strenge her, sa han.

Van der Poel ble løslatt, og kom seg ikke tilbake på hotellrommet før klokken var fire.

– Det er absolutt ikke ideelt, sier Poel om den manglende søvnen før fellesstarten for herrer.

– Jeg fikk lite søvn, men sånn ble det. Jeg må takle det.

Van der Poel beskriver hendelsen slik:



– Jeg la meg tidlig og det var mange barn i gangen på rommet mitt. De banket på døren kontinuerlig. Etter noen ganger ba jeg dem pent om å stoppe. Da ble politiet tilkalt, og jeg ble innbrakt.

Brøt rittet

Det skulle vise seg at løpet ble for tøft for Van der Poel. Tre mil inn i løpet litt etter klokken tre natt til søndag norsk tid måtte han bryte. Om forklaringen er den manglende nattesøvnen eller noe annet har han foreløpig ikke uttalt seg om.