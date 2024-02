Gull-Eric (22) kunne gått for Norge. Det er han glad han slipper

– Det er ikke så mange ganger man kan slå Norge. Jeg nyter det.

Eric Perrot var den eneste norsktalende som avsluttet VMs åpningsdag med gull rundt halsen. For når TV 2 snakker med ham på pressekonferansen etter triumfen, gjør 22-åringen det som Eric Oftedal Perrot.

Født inn i en skiskytterfamilie, fra begge nasjoner, var det ingen tvil om idretten. Ei heller om landet han skulle representere, selv om mamma Tone Marit Oftedal er juniorverdensmester i norske farger.

IMPONERTE: Eric Perrot på Frankrikes førsteetappe. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

– Som skiskytter er jeg bare fransk. Jeg er halvt norsk, men som skiskytter helt fransk. Frankrike har lært meg alt, og gitt meg alle mulighetene jeg har i dag.



Og de mulighetene hadde han neppe fått i Norge.

Utklasset Norge

På mix-stafetten som åpnet mesterskapet leverte Perrot en strålende førsteetappe. Han var raskest av alle i sporet, og skjøt lynraskt. Han var best i verden.

– Jeg ble satt sjakkmatt av han, sier Tarjei Bø, dagen etter å ha innrømmet at han ble litt avkledd på skytebanen av det norsk-franske talentet.



AVKLEDD: Tarjei Bø på skive 1, Eric Perrot på skive 3. Foto: Heiko Junge

Men for Norge hadde 22-åringen aldri vært aktuell til en slik etappe. Og ei heller til å gå i mesterskapet i det hele tatt.

– På herresiden er Norge best i verden. På en måte har jeg litt lyst å være med på det, men om jeg var norsk ville jeg ikke fått de mulighetene jeg får i Frankrike. Så jeg er glad for å være fransk fordi da får jeg muligheter som mine norske jevnaldrende ikke får.

– Det er jo riktig det han sier. Det er ingen utenlandske utøvere som hadde vært på det norske landslaget, sier Johannes Dale-Skjevdal til TV 2.



– Det er helt vanvittig å ordlegge seg sånn, men det er jo faktisk sant. Det er jo helt uvirkelig sånn som det er nå. Nesten litt latterlig. Det har sine fordeler og ulemper. Vi er så gode at vi drar hverandre opp, men så blir det verre å få gå det man vil gå.



NÅDD GJENNOM NÅLØYET: Johannes Dale-Skjevdal har nådd toppen i Norge. Foto: Heiko Junge / NTB

Må gjøre talent-grep

Landslagssjef Per Arne Botnan ser også utfordringen for unge norske talenter å få de utfordringene som gjør at de utvikler seg. Han tror 12-15 norske herreløpere, i tillegg til de seks som er i VM, ville fått muligheten til å gå for andre land.

– Vi har veldig mange som har lyst til å bli, og som kommer til å bli, gode. Da må vi alltid se om vi må tilpasse systemet, slik at vi ikke tar drepen på noen heller, sier Botnan.



Han viser til at Vetle Sjåstad Christiansen måtte stå over en verdenscuphelg for å gi plass til Johan-Olav Smørdal Botn, som har imponert i IBU-cupen, nivået under verdenscup.

– Vi må også være flinke på å forvalte og gi muligheten for flere og få lov til å prøve seg. Vi har fått både ris og ros for det. Det er jo en ny hverdag for de aller beste, at det må åpnes opp for flere og da må du vike selv om du har veldig gode resultater.



UTFORDRET: Landslagssjef Per Arne Botnan har tøff uttak foran seg. Foto: Heiko Junge / NTB

– Skulle hatt ham i Norge



Perrot har bodd i Norge ett år og gått på ski for Figgjo IL. Han har mange norske venner og selvsagt norsk familie.

– Jeg må si at det å slå Norges smaker ekstra godt. Det motiverer litt ekstra, sier han og smiler, og legger til på norsk med klassisk fransk aksent:

– Jeg syns de norske er veldig gode til å si gratulerer når de ikke er på toppen av pallen. Det er kult av de. Det er en kjemperivalisering mellom Frankrike og Norge, så jeg er glad når vi kan ta de litt.

GULLVINNER: Eric Perrot etter mix-stafetten. Foto: Michael Allen / TV 2

– Vi må huske hvor ung Perrot er. Han er jo et supertalent som vi gjerne skulle hatt i Norge egentlig. Han er en ekstremt moderne skiskytter. Offensiv og rask. Rask skytter. Får du lagt på han fem kilo muskler så kommer han til å bli meget tøff å slå, sier Tarjei Bø.



Dermed kan det bli mer å juble for Perrots norske familie. De er i en vinn-vinn-situasjon.

– Mamma skrev til meg at jeg må ringe. Hun var så glad og resten av familien har sendt videoer og jubel. Jeg har en skiskytterfamilie, så det gøy å dele det. En gullmedalje er kult, men det er best når man deler den med noen, sier 22-åringen modent.

– Og om jeg skulle mislykkes gir det alle litt trøst om Norge gjør det bra.