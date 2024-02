Guardiolas Haaland-beskjed: – Slapp av!

Se FC København mot Manchester City på TV 2 Play tirsdag fra kl. 20.00.



– Han er så ung, og han må være positiv, forklarer Pep Guardiola.

Etter 2-0-seieren over Everton uttalte Manchester City-manageren til Viaplay at han var misfornøyd med Erling Braut Haalands kroppsspråk i første omgang. Etter pause scoret Haaland begge målene.

– Det var mye, mye bedre i andre omgang. Da han scoret mål, endret stemningen seg, sa Guardiola etter kampen.



TILBAKE: Erling Braut Haaland scoret begge Manchester Citys mål i lørdagens 2-0-seier over Everton hjemme på Etihad. Foto: Carl Recine / Reuters / NTB

Før tirsdagens Champions League-møte med FC København måtte Guardiola svare på flere spørsmål om jærbuens kroppsspråk.

– Vi må ikke glemme at han har vært ute i to måneder. Han er så høy. Det er ikke enkelt å finne tilbake til rytmen. Han har et sterkt konkurranseinstinkt og han ønsker å score. Vi vet det, så slapp av, sier han.

Himler med øynene etter Haaland-spørsmål

– Han kommer til å score, selv om målet ikke skulle komme i dag eller om ti minutter. Han må være påskrudd i prosessen, sier City-sjefen.

Guardiola avdramatiserer utspillet.

– Det virker som om jeg klager på Haaland og spillerne, men dette er generelt. Det er ikke noe problem. Han finner rytmen. Noen ganger er det ikke hans kamp og han kommer ikke til å score mål. Det er ikke noe problem. Da prøver vi igjen, sier Guardiola.

Guardiola minner om Haalands vanskelige arbeidsbetingelser.

EUROPA VENTER: Erling Braut Haaland og Manchester City møter FC København i første åttedelsfinale i Champions League tirsdag. Her er jærbuen på mandagens trening. Foto: Lee Smith / Reuters / NTB

– Erling er ung spiller. Han spiller i den vanskeligste posisjonen, der han er omgitt av fire-fem spillere med små rom rundt seg. I første omgang kunne ikke servitører som Kevin (De Bruyne) finne ham, sier katalaneren.

City-manageren mener Haaland bidrar med mer enn mål.

– Han hjelper oss på veldig mange måter. Han oppildner lagkameratene og leder an i presset. Det hjelper, sier Guardiola.