Guardiola tok oppgjør etter Haaland-kjøp: – Fiks det!

PÅ BØLGELENGDE: Erling Braut Haaland er skrubbsulten på scoringer, men vet hvorfor Pep Guardiola (t.h.) bytter ham ut når muligheten byr seg, som her i en tidligere Champions League-kamp. Foto: OLI SCARFF

Onsdag spiller Haaland sin 41. kamp for Manchester City.

Selv om det er åtte Premier League-kamper, én eller to FA-cup-kamper og maks tre Champions League-kamper igjen etter møtet med Bayern München, har nordmannen allerede nådd en milepæl.

41 kamper for klubblaget utligner bestenoteringen hans så langt i karrieren. Det var så mange kamper han spilte for Borussia Dortmund i 2020/21-sesongen.

Holder han seg unna skader, er det grunn til å tro at han ender på drøye 50 kamper i sin første City-sesong.

Det er en dramatisk økning fra forrige sesong, da han kun spilte 30 kamper for Borussia Dortmund. Han har allerede spilt betydelig flere minutter for City (3075) enn han gjorde for klubblaget sitt forrige sesong (2388).

Dermed har Pep Guardiola og hans omfattende medisinske mannskap lyktes med det de tok et oppgjør med da de kjøpte Haaland.

– Vi vet at han i de siste sesongene i Dortmund ofte var skadet. Han spilte få kamper og vi diskuterte med legene og med fysioterapeutene: «OK, hvor mange problemer? Her, her, her», sier Guardiola til TV 2.

Han peker teatralsk på ulike deler av kroppen sin.

Så forteller han om beskjeden han ga sine ansatte:

– «Ok, start, og fiks det!»



Lagkamerat: – Haaland kommer først

Resultatene taler for seg: Haaland har kun gått glipp av tre City-kamper på grunn av skade denne sesongen, mot Leicester, Sevilla og senest Liverpool i kjølvannet av at han meldte forfall til landskampene i mars.

Forklaringen på det, skal man tro lagkamerat Ilkay Gündoğan, er todelt.

For det første har Manchester City et medisinsk apparat som roses opp i skyene. Spesielt fysioterapeuten Mario Pafundi følger Haaland tett, også når han er på samling med landslaget.

– Jeg har vært her i snart sju år og har hatt én lengre skade siden jeg kom hit, som var et uhell. Utenom et par småting har jeg aldri hatt den type skader. Det skal hele det medisinske teamet ha kred for. De er fantastiske, sier Gündoğan til TV 2.



Så peker han på det han mener er den andre grunnen til at Haaland begynner å bli kvitt skadene, nemlig nordmannens nitidige arbeid bak kulissene.

– Erling er veldig profesjonell. Du kan se på holdningen hans på og utenfor banen. Han er nok den som kommer først på treningsanlegget og får behandling, spiser mat, trener og får behandling igjen, sier midtbanespilleren og fortsetter:



– Han vet nå hva han og kroppen trenger og hva som kreves for å spille kamper på et så høyt nivå hver tredje dag. Det har vært fantastisk så langt og jeg tror bare han har mistet én kamp, eller et par kamper. Han gjør det fantastisk, får støtte fra alle og vi trenger ham i hans beste mulige versjon.



– Som om det er din sønn

Pep Guardiola understreker hvor profesjonell Haaland er:

– Han tenker på kroppen sin 24 timer i døgnet for å være i form hver tredje dag.



Det legger også Manchester City store ressurser i.

– Det er dette de store klubbene må gjøre, fordi man har utrolig mange spillere som man invester mye i. Å si «vær deg selv, gjør hva du vil», gir ikke mening, sier Guardiola og utdyper:



– De store klubbene investerer og etterpå tar man seg av dem som om det er din sønn, for å være i form og klar når manageren trenger deg til å spille og score så mange mål som mulig. Om han spiller 90 minutter eller 60 minutter, får jeg godt betalt for.



Guardiolas håndtering av Haalands spilletid har blitt et hett tema i Manchester-pressen de siste ukene. Han har byttet ut superspissen tidlig flere ganger, som mot Leipzig (etter en time), Southampton (70 minutter) eller senest mot Leicester (til pause).

– Snakker du med ham om dette eller forstår han det bare?

– Han vet hele tiden at byttene kommer fordi jeg bryr meg om kroppen hans til neste kamp, og neste kamp. Det er grunnen, ikke noe annet, smiler Guardiola.

– Jeg vet at vi er sterkere med ham på banen, men det er mange kamper. Med fortiden han har, må vi se an. Jeg snakker mye med ham, legene og fysioene. Når man noen ganger kan spare eller hvile ham de siste 15-20 minuttene av kampen, er det viktig for den neste, sier han.