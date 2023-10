Guardiola til TV 2: – Veldig stolt

Da det lugget for Erling Braut Haaland, reddet innbytterne Manchester City.

RB Leipzig-Manchester City 1-3

Julian Álvarez, som kom inn fra benken drøyt ti minutter før slutt, satte inn 2-1 på lekkert vis.

Samme mann var nest sist på ballen da en annen innbytter, Jérémy Doku, drepte kampen på overtid.

Det fikk Pep Guardiola til å dra på med store ord – om seg selv – overfor TV 2:

– Manageren gjorde et super-bytte. Julian kom inn og endret hele kampen. Han har et instinkt for mål, sier Phil Foden til TV 2.

Guardiola er godt fornøyd spillerne sine, og trekker særlig frem lagets evne til å gjenvinne ballen ofte.

Han sier til TV 2 at han er veldig stolt av laget.

– Det var en strålende prestasjon, roser katalaneren, som også gir Haaland gode skussmål til tross for at målene uteble:

– Han hadde sjanser, var der og gjorde det veldig bra.

De Bruyne-sammenligning

City dominerte kampen i Leipzig.

Det første målet kom i det 25. minutt, med en 18-åring i Kevin De Bruyne-rollen.

Rico Lewis stod bak pasningen til målscorer Phil Foden.

– Dette er ordentlig Manchester City-fotball, som jeg tror Pep Guardiola er kjempefornøyd med. Ikke minst fordi Rico Lewis slo den målgivende pasningen, kommenterte TV 2s Simen Stamsø-Møller.

– Det kunne like gjerne vært en Kevin De Bruyne-assist, når du ser måten han beveger seg på, fortsatte han.

Leipzig slo tilbake like etter pause etter en mønsterkontring. Sommersigneringen Loïs Openda var målscorer.

Tilskuere forbauset

For Erling Braut Haaland var det en frustrerende aften.

I første omgang var avslutningene fra spiss vinkel. I andre omgang fikk han skutt fra bedre posisjoner, uten at superspissen fikk det helt til å stemme.

Og da han var i ferd med å få ballen alene med keeper, kom en Leipzig-forsvarer til unnsetning i siste liten. Tilskuerne var forbauset:

Etter kampen gliste imidlertid Haaland bredt og ga målscorer Julian Álvarez en god klem.

– Selv om det ikke ble mål, vet vi at Haaland blir veldig happy på andres vegne. Det var ikke helt hans kamp. Men han hadde sine muligheter, og føler nok selv at han burde ha scoret, oppsummerer Stamsø-Møller.

De himmelblå står med full pott etter to runder og har los på gruppeseieren. Leipzig er på andreplass, tre poeng bak.