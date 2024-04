Guardiola slår tilbake mot Roy Keanes Haaland-kritikk

Manchester United-legenden mente at noen av Erling Braut Haalands ferdigheter hører hjemme på nivå fire i England. Nå får han kontant motsvar.

– Jeg er ikke enig med ham. Det er som jeg skulle sagt at han er en manager på League 2-nivå. Han (Erling) er verdens beste spiss - og hjalp oss med å vinne det vi vant forrige sesong. Grunnen til at vi ikke skaper mange sjanser er ikke på grunn av Erling. Vi spilte en eksepsjonell kamp mot Arsenal, sier Manchester City-manageren på en pressekonferanse tirsdag, ifølge The Guardian.

Foto: Carl Recine

Det var etter 0-0-kampen mot Arsenal sist søndag at den tidligere Manchester United-legenden kritiserte Haaland.

Keane, som jobber som fotballekspert hos Sky Sports, sa blant annet at Haaland er verdens beste foran mål, men at banespillet hans var på League 2-nivå.

Guardiola sier han er overrasket over kritikken.

– Vi savnet bare flere folk på den siste tredjedelen, kanskje på grunn av kvaliteten og de forskjellige ferdighetene vi har. Jeg er overrasket over at kritikken har kommet fra tidligere spillere. Fra journalister forstår jeg det, fordi de aldri har vært på banen.



Et annet Guardiola-svar fra pressekonferansen fikk også oppmerksomhet:



PS! Roy Keane og Alfie Haaland, faren til Erling, har en forhistorie. Keane kvestet nordmannen stygt i et Manchester-derby i 2001.

PS 2! City møter Aston Villa i Premier League onsdag.