Guardiola skapte ståhei: – Så sexy!

«Kalvin Phillips spiser hva han vil», sang Leeds-fansen under onsdagens oppgjør på Elland Road.

De hadde fått med seg hva Manchester City-manageren hadde sagt om deres tidligere kjæledegge i forkant av returen.

Midtbanemannen var ikke med i ligacupkampen mot Liverpool like etter VM. Guardiola kunne fortelle at 27-åringen ikke var skadet.

– Han kom hit overvektig. Jeg vet ikke hvorfor. Han kom ikke hit i en tilstand for å være med på treningene, sa Guardiola.

VM-SPILLER: Kalvin Phillips kom seg i tide til å være med til VM, men fikk ikke en fast plass i Englands startellever. Foto: Mike Egerton

Utspillet ble slått opp i så godt som hver eneste britiske avis og gikk viralt i sosiale medier.

Også ekspertene rynket på nesen.

– Jeg ble overrasket, sa den tidligere storscoreren Alan Shearer i Amazons studio, og spekulerte:

– Jeg vet ikke hvorfor han sa det. Jeg går ut ifra at det var en grunn til det. Kanskje det var for å ydmyke ham til en viss grad. Har han vært skuffet over holdningene hans?

Mot Leeds var Phillips tilbake på benken.

GAMMEL HELT: Onsdag var Kalvin Phillips tilbake på Elland Road. Foto: Tim Goode

Etter kampen var Guardiola i det spøkefulle hjørnet.

– Han har den perfekte kroppen nå. Så sexy, sa katalaneren.

Allerede på nyttårsaften er det en ny kamp for Manchester City. Der kan det være at Phillips får slippe til.

– Vi får se til helgen. I første del av sesongen var han ute på grunn en operasjon for å rekke VM, og gjorde alt for å rekke det. Det handler ikke bare om å være i form, du må også forstå hva vi vil gjøre. Bevegelser og så videre, lyder det fra Guardiola, ifølge Sky Sports.

SPRUDLET: Pep Guardiola var i godt humør etter 3-1-seieren over Leeds. Her slår han av en spøk med Leeds-spiller Luke Ayling. Foto: Jon Super

Phillips skal ha kostet om lag 500 millioner kroner da han ble hentet fra Leeds i sommer.

Han har hittil slitt med en skade og bare fått én Premier League-kamp for City.