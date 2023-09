– Grusom oppførsel

OVERRASKET: Svenske William Poromaa er overrasket over ukulturen i Norges Skiforbund som Johannes Høsflot Klæbo sin tidlgiere smører varslet om for rundt to uker siden. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

For to uker siden gikk Johannes Høsflot Klæbos tidligere smører, Frode Pedersen, ut og varslet om ukultur i Skiforbundet. Det har skapt reaksjoner også i Sverige.

I en VG-sak 13. september kom det fram harde påstander om ukultur i Norges Skiforbund.

Påstandene ble fremsatt av Johannes Høsflot Klæbos tidligere smører, Frode Pedersen. Han hevder at det har forekommet hendelser med mobbing, homoplakater i smøreboden og ødelegging av ski under VM.

– Det har blitt skapt en ukultur. Mitt ønske er at arbeidsmiljøet blir bedre for de ansatte. Jeg vil få fokus på grunnleggende verdier, vanlig oppførsel og behandling av mennesker med respekt. Det skjer en del i kulissene folk ikke ser dessverre, sa han den gang.

SUKSESS: Johannes Høsflot Klæbo takker smører Frode Pedersen for gode ski etter 15 kilometer i Val di Fiemme i 2019. Foto: Terje Pedersen/NTB

Svensk konkurrent reagerer

12. juni fikk Pedersen beskjed om at han ikke fikk fortsette i sin stilling i Skiforbundet. Likevel er han tydelig på at påstandene ikke skyldes bitterhet over å miste jobben.

Pedersens uttalelser får også Klæbos svenske konkurrent, William Poromaa, til å reagere.

– Vi er ute på konkurranser sammen og man kan høre ting men det føles som sånne ting blir veldig isolerte. Men det er klart man blir overrasket, sånn skal det ikke være. Men det er klart at alle lag har sine ting som man må tak i iblant, sier Poromaa til Aftonbladet.

KONKURRENTER: Klæbo (i gul ledertrøye) og Poromaa (hvit skidrakt) har vært konkurrenter i mange sesonger. Svensken er overrasket over påstandene fra Klæbos tidligere smører. Foto: Laurent Gillieron/Keystone via AP

Svensken er helt tydelig på at det er viktig med respekt på et lag.



– Man skal ha respekt og være en gruppe. Det er klart at kanskje ikke alle trives med hverandre, og at det kommer til å være folk som rett og slett misliker hverandre, men det gjelder å vise respekt for hverandre, akkurat som på en arbeidsplass, sier han.

– Grusom oppførsel



Ifølge Pedersen skal Klæbo, som nå har forlatt landslaget, ha fått ødelagt et par ski under VM i Planica i vinter. Poromaa sier at han aldri har opplevd noe slikt på det svenske laget.

– Jeg har full tiltro til våre smørere og det der har jeg faktisk aldri engang tenkt at det er en ting noen skulle kunne gjøre. Det er jo egentlig en grusom oppførsel faktisk. Det er kjemperart, sier svensken.

TRØBBEL I KULISSENE: Johannes Høsflot Klæbo kom på andreplass på femmila under ski-VM i Planica. Men til tross for medaljen var det ikke helt uproblematisk i kulissene. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

På spørsmål om han noen gang har blitt utsatt for sabotasje svarer Poromaa:

– Det tror og håper jeg ikke. Jeg vet at våre smørere jobber utrolig hardt for at vi skal ha så bra ski som mulig.

– Lett for at det blir ensidig framstilt

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad mener det er voldsomme påstander som har kommet fram:

– En sånn sak har jo garantert flere sider, som alle andre saker. Det er lett for at det blir ensidig framstilt. Men uavhengig av det er det ingen tvil om at her må det ryddes opp. Sånn kan det ikke være, sier Skinstad.

TV 2s ekspert er klar for på hva som må til for at situasjonen skal kunne bedres.

– Man må sette seg ned internt i smøreteamet og prate ut. Også må man lage spilleregler. Noe kan bero på misforståelser, mens andre ting er helt uakseptabelt.

FLERE SIDER: Petter Soleng Skinstad er TV2s langrennsekspert. Han tror det er flere sider av saken rundt påstandene fra Johannes Høsflot Klæbos tidligere smører. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Skinstad mener også at ting må endres i ledelsen i Norges Skiforbund.

– Skiforbundet må få på plass en faktisk leder. Det finnes kandidater, men må innse at på toppen bør det være en administrativ leder og en sportslig leder. Det har ikke fungert. Og Espen Bjervig (som nylig sluttet i Skiforbundet red.anm.) har blitt stilt i et unødvendig dårlig lys fordi han har hatt altfor mye å gjøre, mener Skinstad.

Han mener at man må se på de ulike påståtte hendelsene separat.

– Jeg har ikke tro på påstandene om sabotasje. Det dreier seg nok om en misforståelse. Men jeg har veldig stor tro på at det har vært utfordringer med kommunikasjon, og for lav takhøyde når det gjelder å kunne si fra, mener Skinstad.

– Det bør være rom for å kunne gå til sin avdelingsleder, som for smørerne blir smøresjefen, eller til øverste administrative leder og si fra om ting om ting som ikke er greit. Så må man ha rutiner for å håndtere sånne ting. I tillegg må man ha ro til å gjøre det på en god måte, sier han.