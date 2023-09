Grindhaug trekker seg som Haugesund-trener: – Sjokkert

Se ekstrasending om Grindhug-sjokket øverst!

Trenerveteranen Jostein Grindhaug har besluttet å trekke seg som hovedtrener for FK Haugesund.

Klubben skriver at de ønsket å ha med Grindhaug videre som trener, men at han selv har kommet frem til at tiden er inne for at andre skal ta over.

– Dette viser hvor stort hjerte «Jos» har for FK Haugesund og det betyr mye for klubben at han har akseptert å stå i stillingen fram til vi finner den rette personen til å lede laget videre. Dette gir både tid og trygghet til å finne en ny hovedtrener som kan bygge videre på det fundamentet som er lagt under Jostein Grindhaugs ledelse, sier FK Haugesunds styreleder Christoffer Falkeid.

TV 2 har ikke lykkes å få tak i Grindhaug eller Falkeid.

Grindhaug har vært hovedtrener i FK Haugesund i to perioder. Først fra 2009 til 2015 og siden fra 2019 og frem til dags dato.

– Jeg er sjokkert. Ikke summet meg helt, sier FKH-blogger og medlem i Haugesunds Avis sin FKH-podkast Frelst, Johannes Dale Husebø.

– Jeg hadde en liten følelse, og jeg følte meg sikker på det skulle komme etter sesongen. At det kanskje kom til å bli kommunisert etter sesongen for å skape en slags boost. At han gir seg nå er sjokkerende.

Husebø, som selv har vær en pådriver for en endring, er ikke bare glad for endringen.

– Det er masse følelser. Jeg blir jo trist også, sier han.



TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er ikke overrasket over mandagens nyhet.

– Grindhaug er en FKH-legende, men etter at det har vært misnøye i spillergruppen og svake resultater over lang tid var ikke dette noen stor overraskelse. Hvis ikke Grindhaug har 100% motivasjon eller tro på at dette er mulig å komme styrket ut av skjønner jeg godt han gir seg som hovedtrener, sier Mathisen og fortsetter:



FERDIG: Grindhaug gir seg. Foto: Jan Kåre Ness

– Spillergruppen har flere ganger gitt beskjed om at de vil ha endringer, og det har tiltatt i styrke de siste ukene. Når kjemien mellom de som skal levere på banen og de som styrer fra benken ikke finnes lenger er det som oftest slik at treneren takker for seg eller blir fjernet, og det måtte også skje i Haugesund nå. Jeg tror de kommer til å ta nok poeng til at de ikke rykker ned, men det skal bli en spennende sesonginnspurt med mange lag involvert i bunnen.



Grindhaug står i jobben mens en ny erstatter jaktes.

– Jeg vil tro FKH gjør det de kan for å intensivere jakten, og det blir spennende å se hvem som får muligheten. Enn så lenge er det Grindhaug som styrer, men det sier seg selv at det ikke er en optimal løsning når han nå har gitt beskjed om at tror det er bedre for FKH og han selv at ikke han er hovedtrener, sier Mathisen.



– Det vil være en såpeopera. At de er såpass i villrede når grunnen er konflikter i spillergruppen, så vil det være en unødvendig situasjonen Da skjønner jeg ikke at de går ut med pressemeldingen, sier Amankwah.



Haugesund ligger på 12.-plass i Eliteserien, med to poeng ned til Sandefjord på kvalikkplass. Nå starter jakten på en ny trener.