Gresk rival vil trene med Braathen: – Han kan ringe meg midt på natten!

SPRETTER CHAMPAGNEN: «AJ» Ginnis gleder seg til å se Lucas Braathen tilbake i alpinbakken. Får Ginnis rett, er sjansene også store for at Braathen kjapt er tilbake på pallen - som Ginnis selv var på bildet over, hvor han feirer en andreplass i verdenscupslalåmen i Chamonix, Frankrike, i fjor. Foto: Pier Marco Tacca/AP Photo.

«AJ» Ginnis har nådd verdenstoppen i slalåm for Hellas. Han er ikke i tvil om at Lucas Braathen vil være tilbake i verdenstoppen for Brasil så fort han får ski på bena.

– Hvis jeg hadde lagt opp, er det en god mulighet for at jeg hadde ligget og slappet av på en eller annen strand... Men det gjorde ikke Lucas. Han forlot aldri sporten, så det virket ganske innlysende.

«AJ» Ginnis, alpinisten fra Hellas som tok VM-sølv i slalåm i fjor, fremstår genuint entusiastisk når TV 2 snakker med ham onsdag om det forestående comebacket til Lucas Braathen.

«He's such a good guy», kommer det flere ganger fra 29-åringen.

Spesielt overrasket over comebacket er han imidlertid ikke.

– Jeg tror ikke at noen er overrasket over dette. Dette blir en ny og positiv start for ham.

– Penger vil ikke bli en utfordring

Ginnis vet et og annet om hva som venter Braathen når han fremover skal representere et land som er kjent for alt annet enn vintersport.

Ginnis er født i Hellas, men flyttet til USA som 15-åring.

I 2020, 25 år gammel, bestemte han seg for å representere fødelandet.

– Grunnen til at jeg ikke blomstret som alpinist i USA var fordi jeg ville ha et system som var mer tilpasset mine behov. Trenerne for en nasjon med mange utøvere har ikke alltid luksusen av å kunne tilby det, forteller han.

Situasjonen Braathen nå befinner seg i er sammenlignbar, men samtidig veldig forskjellig, mener Ginnis.

– Det største problemet mitt var finansieringen. Sponsoren min Cliff Bar (sportsernæring, journ.anm.) betalte 100.000 euro i året, og på den måten kunne jeg satse. For Lucas er det veldig annerledes! Han har Red Bull, Atomic og andre store sponsorer, så penger vil ikke bli en utfordring for ham, påpeker Ginnis.

– Han er yngre enn meg, men jeg ser veldig opp til ham

I begynnelsen hadde ikke Ginnis råd til å lønne trenerne sine, og Hellas hadde heller ikke økonomi til å alltid kunne trene der de ville.

Han sier at han i år, for første gang, har en fullverdig, verdenscup-verdig satsing.

Braathen og Red Bull må stable en lignende satsing på bena.

Basert på uttalelsene til kompis og tidligere lagkamerat Atle Lie McGrath, tyder det meste på at det blir uten at Braathen får trene med de norske utøverne i særlig stor grad.

– Nå kan vi ikke være treningspartnere på samme måte som før, og han kan ikke være en del av gruppa og den historien som vi skriver, sa McGrath til NTB onsdag.

Ginnis, som trente med Braathen i østerrikske Hinterreit i desember, vil imidlertid gjerne stå på ski med nordmannen.

– Jeg vil mer enn gjerne trene med ham. Han kan ringe meg midt på natten, og jeg vil svare, sier Ginnis og ler.

– Han er yngre enn meg, men jeg ser likevel veldig opp til ham.

– Tilbake på null komma niks

Ifølge Ginnis vil det være uproblematisk for Braathens comeback-planer at han har stått over en hel sesong.

Han argumenterer med at han selv har måttet gjennom seks kneoperasjoner og derfor mistet nesten seks hele sesonger, men at han likefullt har kommet tilbake på toppnivå.

– Og det er selvsagt mye enklere når du har vært frisk og rask i perioden du har vært ute, påpeker han.

– Han vil være tilbake på null komma niks.

Torsdag ble det klart at Braathen får med seg de såkalte FIS-punktene sine over til sin brasilianske lisens, etter at det norske forbundet gikk med på å frigi Braathens lisens.

– Vi er glade for at Lucas er tilbake på ski. Vi skulle gjerne sett han representere Norge, men vi respekterer at han har tatt valget om å konkurrere for Brasil. Vi har på forespørsel om nasjonsbytte frigitt Lucas sin FIS-lisens. Det er endelig opp til FIS Council å godkjenne nasjonsbyttet, men det tror vi er en formalitet. Vi ser frem mot å konkurrere mot Lucas i løypene til vinteren, sier sportssjef i alpint, Claus Johan Ryste, i en pressemelding fra skiforbundet.