Grand Slam-vinner på plass i Oslo: – Jeg elsker det!

Til helgen braker det løs med årets store tennisfest her i Norge. Da kommer åtte av verdens største tennisstjerner til Oslo for å kjempe mot hverandre i Ultimate Tennis Showdown. Det foran et nærmest utsolgt Telenor Arena, ifølge arrangøren.

Spillere som kommer til Oslo de neste dagene er store navn som Andrej Rubljov, Holger Rune og den ferske vinneren av ATP 250-turneringen i Montpellier, Alexander Bublik.

Men kun én av de åtte spillerne har en Grand Slam-tittel i beltet. Det er Dominic Thiem som tirsdag la ned en to timers intens tennisøkt med det norske stjerneskuddet Nicolai Budkov Kjær.

– Det er veldig fint. Det er først gang her i Oslo og i Norge generelt. I går fikk jeg sett meg litt rundt i Oslo og det var veldig fint. Jeg elsker det, sier Thiem til TV 2 med et smil om munnen.

– Det er alltid gøy å trene med de beste i verden. Det er gøy å kjenne på et nivå til en spiller som har vunnet en Grand Slam. Det er en mulighet til å kjenne på hva som må til for å være der oppe, sier Budkov Kjær god og svett etter økta.

Kjenner seg igjen i Ruud

Thiem vant 2020-utgaven av US Open. Han er dermed en av svært få som har klart å vinne en Grand Slam i perioden Novak Djokovic, Roger Federer og Rafael Nadal nærmest har tatt alt.

Siden 2009 er det kun sju spillere som har gått seirende ut av en Grand Slam, som ikke er av de tre store.

– Casper (Ruud) har vært så nære, og han har egentlig gjort litt det samme som meg. Jeg tapte mine tre første Grand Slam-finaler jeg også. Jeg håper virkelig han kan få til det samme som meg. Han fortjener det virkelig, sier Thiem om Ruud.

Han lot seg også imponere over den 17 år gamle Bygdøy-gutten som nylig tok seg til semifinalen i Australian Opens juniorklasse.

– Nicolai spiller veldig bra, og det ble en intens økt! Det er veldig bra for Norge at det kommer noe såpass bra etter Casper.

– Ser lekkert ut

Økta ble avsluttet med to super-tiebreak. Der handler det om å komme først til 10 poeng. Budkov Kjær tok første stikk, men så tok Thiem revansj i det andre og dermed endte det uavgjort etter en økt på nærmere to timer.

Den østerrikske 30-åringen er en av få som fortsatt spiller enhånds backhand. Den fikk Budkov Kjær kjenne litt ekstra på denne økta.

– Han er kjent for den backhanden, og den satt den. Jeg må si at enhånds backhand ser lekkert ut, sier Budkov Kjær og smiler.

Thiem ankom den norske hovedstaden allerede mandag. Etter treningen tirsdag tok 30-åringen seg en tur til et sted han lenge har drømt å se.

Fikk turtips fra legendarisk skihopper

Som østerriker er det nemlig ikke bare tennis som står høyt i kurs hos Thiem. Mandag forhørte han seg med den legendariske skihopperen Gregor Schlierenzauer om et visst sted i Oslo.

KOLLEN-GLISET: Dominic Thiem fikk det som han håpet da han fikk besøke Holmenkollen. Foto: Privat.

– I dag skal jeg til Holmenkollen. Jeg er en stor tilhenger av skihopping og Holmenkollen er nok den mest kjente bakken i verden. Jeg må benytte meg av den muligheten.

– Blir det å prøve seg i bakken?

– Haha! Det hadde vært gøy, men jeg tror det kan være lurt å la være. Som barn bygget jeg små hopp i snøen, men når jeg legger opp som tennisspiller så har jeg virkelig lyst til å prøve å hoppe i en 20 eller 30 meter stor bakke.