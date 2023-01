Grace Bullen tar livtak på eget forbund

Grace Bullen justerer kameralinsen. Hun sitter alene på et hotellrom i Kirgisistan, 6000 kilometer hjemmefra, og skal intervjues om livet etter at bryteren ble enig med eget forbund om en plan frem mot OL i 2024.

25-åringen er fornøyd med å slippe alle utgifter til egen satsing.

– Det har vært mange netter hvor jeg selv har vært i tvil. Det er mange som har sagt at jeg kanskje bør gi meg, finne på noe annet. At det jeg har gjort er mer enn bra nok.

TUNGT: Grace Bullen har hatt mange våkenetter på veien mot suksess på brytematten. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Heldigvis har jeg hatt såpass stor tro på meg selv at jeg ikke har gitt opp, sier Norges OL-håp til TV 2.

For det har ikke vært lett å skulle bli verdens beste i bryting uten økonomisk støtte fra Norges Bryteforbund.

– Jeg har måttet selge en del personlige eiendeler for å få råd til å satse. Hva jeg har solgt vil jeg ikke gå inn på, sier 25-åringen til TV 2.

Blir ikke trodd på

Selv om Grace Bullen nå er glad for at Norges Bryteforbund bidrar med hjelpen hun trenger for å kunne oppnå målet om medalje i OL i Paris, er hun langt fra fornøyd med prosessen.

– Uansett idrett så å man ha hodet på plass. Man presterer bedre om man kan fokusere på idretten sin. Fokuset mitt har vært på alt annet enn trening fordi det har vært så mye styr med landslaget, sier Bullen om konflikten i 2022.

Den endte med at Bullen flyttet til Georgia for å satse på egenhånd.

25-åringen mener Norges Bryteforbund først gir støtte etter at man selv har gjort all jobb på egenhånd.

Bullen sitter også på oppfatningen av et defensivt forbund som ikke tør å satse på noe uprøvd før andre har plukket opp regningen og resultatene er servert.

GULLVINNER: Grace Bullen jubler for sitt siste av i alt to EM-gull. Her fra Roma i 2020. Foto: SZILARD KOSZTICSAK / EPA

– Det er helt riktig. Det er så få som har gjort det før, så da blir det skummelt å gjøre det.

– Det handler om å tro på planene man legger og tro på målet man har, og ikke minst utøverne som kan nå disse.

– Man tør ikke risikere noe, altså satse skikkelig på noe man ikke har forsøkt før.

Bullen har vist at det er mulig å lykkes, uten noen form for støtte i ryggen. I september kjempet 25-åringen seg frem til VM-sølv i den serbiske hovedstaden Beograd.

– Det er ganske trist. Jeg har prestert før. Hadde jeg kommet på banen uten medaljer, ikke klart å bli europamester, noe jeg har gjort to ganger, så hadde jeg skjønt det.

– Det å ikke bli trodd etter å ha prestert, er tungt.

Tar kampen for fremtiden

Bullen sitter alene på hotellrommet i Kirgisistan, og har selv finansiert mange treningsopphold i Georgia på veien mot VM-medaljen.

Nå mener 25-åringen at hun må heve stemmen for å gi bedre arbeidsvilkår for de som kommer etter henne.

– Det er veldig få som tør å gå til styret å si ifra. Man vil ha et styre som har troen på egne utøvere. Fra en utøvers side så er det veldig tungt å møte veggen på den måten.

ISKALDT: Her sitter Grace Bullen på en pressekonferanse med generalsekretær i Norges Bryteforbund, Morten Sandnæs (til venstre) før VM i Bryting i Oslo 2021. Foto: Terje Bendiksby

– Det er dessverre altfor mange som ikke kan komme til forbundet og blir trodd på når man ønsker å komme med endringer.

– Man kan bare se på antallet som har sluttet, ikke bare i bryting men andre kampsporter, at det er ikke lett å få den støtten man trenger, sier Bullen til TV 2.

– Det er en tankegang som hindrer veldig mange i å nå frem med idretten sin. Der man kunne hatt 10 utøvere, sitter man igjen med to, sier en frustrert Bullen.

Norges Bryteforbund ønsker ikke å stille til intervju i denne saken, men sportssjef, Erik Allum Rønstad svarer følgende i en e-post til TV 2:

– Vi er i likhet med Grace glade for samarbeidet, og modellen som vil gi henne best mulig grunnlag for å hevde seg i verdenstoppen, samtidig som juniorutøvere og andre seniorutøvere får best mulig sportslig tilbud.

– Vi har vært opptatt av å tilrettelegge for Grace hele hennes periode på landslaget, og har gjort det innenfor de rammene forbundet har hatt, skriver Rønstad.

Fra hotellrommet i Kirgisistan håper Bullen at unge brytere får en enklere vei mot toppen enn den hun selv har hatt.

– Viljen til å endre kurs er der, men det kommer alt for sent, sier Bullen.

– Jeg vil at neste generasjon med brytere skal ha en mye lettere vei for å kunne oppnå enda bedre resultater enn det jeg har klart i min karriere, sier Bullen.

Er det noen i forbundet som fortjener noen rosende ord?

– Nei, ikke ennå, sier 25-åringen til TV 2.