Golflegende innrømmer: – Plager livet av meg

– Jeg tror det blir morsommere vitende at de hater oss, for så å spille en major og slå dem, sa den chilenske LIV-spilleren Joaquin Niemann til golf.com i forkant av turneringen, som starter torsdag.

Etablering av den kontroversielle LIV-ligaen i golfverden har blitt sett på som svært kontroversiell.

Med saudiarabiske finansiering har flere profilerte spillere hoppet av den tradisjonsrike PGA-touren for å spille for LIV.

Det har ført til en splittet golfverden. LIV-spillerne er bannlyste fra å spille i PGA-regi, men kan delta siden Masters-arrangøren ikke er underlagt mektige PGA.

– Planen gikk til helvete

Masters-turneringen i år er den første utgaven hvor spillere fra LIV og PGA-touren måler krefter med hverandre.

Det har vært flere hete ordvekslinger i media siden LIV-etableringen.

– Jeg har ingen problemer med noen av dem, men bare ikke sleng drit om en tour jeg har investert 43 år i, sier tidligere Masters-vinner og PGA-legende Fred Couples.

– Det plager livet av meg. De plager meg ikke, understreker amerikaneren som blant annet sikter til Phil Mickelsons kritiske uttalelser om PGA-touren.

TO LEGENDER: Fred Couples og Tiger Woods sammen på Augusta. Foto: DAVID CANNON

Langet ut mot media

Ifølge flere av LIV-spillerne har de blitt tatt imot med åpner armer i forkant av turneringsstart. Cameron Smith brukte pressetreffet til å lange ut mot skriveriene i pressen.

– Det er for mye søppel som skjer, egentlig. Jeg tilbragte en time på rangen og traff flere kjente fjes. Det var mye latter og klemmer. Det var virkelig fint. Jeg tror ikke det er noen form for hat mellom spillerne, sier australske Smith.

– Alle har vært utrolige. Ingen problemer, sier Bryson DeChambeau.

HEI SVEIS: Cameron Smith på trening før årets største turneringen hittil. Foto: ANDREW REDINGTON

Smith vakte oppsikt med å melde overgang til den kontroversielle ligaen, kort tid etter at han vant British Open på tradisjonsrike St. Andrews.

Smith, som skal ha fått over 100 millioner dollar for å skifte beite, erkjenner at LIV-spillerne må prestere.

– Jeg tror vi trenger å være «der oppe». Det har vært mye snakk om at «disse gutta spiller ikke ordentlig golf på ordentlige golfbaner». Jeg er den første til å innrømme at feltet (i LIV) ikke er så sterkt, men vi har flere som kan spille ordentlig bra golf, sier Smith.

Rory McIlroy har vært en av de sterkeste stemmene – mot LIV. I et intervju med engelske Guardian varsler han fullt fokus på å sikre seg den ene Major-seieren han mangler.

– Alle prøver å forberede seg til å vinne kanskje den største turneringen i verden, og da blekner de andre tingene med tanke på å vinne Masters, sier nordiren.

Golf-ekspert i Eurosport, Marius Thorp, tror ikke konflikten kommer til å stjele de største overskriftene.

– Spør du de fleste spillerne, så tror jeg nok de tenker på noe annet enn den konflikten. Men det er nok helt klart et bakteppe med flere som har byttet beite siden forrige Masters, sier Thorp.

– Det kan bli spennende hvis kampen om seieren står mellom en LIV-spiller og en PGA-spiller.

EKSPERT: Marius Thorp. Foto: Beate Oma Dahle

Hovland skal spille med Tiger

Det norske golfesset Viktor Hovland har blitt plassert i samme gruppe som legenden Tiger Woods og regjerende olympiske mester Xander Schauffele i US Masters.

De tre skal gå de to første rundene sammen i den prestisjetunge turneringen, opplyste US Masters på sine nettsider tirsdag.

– Det blir jo veldig spennende. Jeg tenkte jo egentlig at Tiger, Rory, Rahm og Scheffler kunne dra med seg de fleste tilskuerne sånn at jeg kunne gå under radaren. Men den planen gikk jo til helvete, sier Hovland til Eurosport.

Hovland har brukt tiden etter en litt skuffende MatchPlay-turnering i slutten av mars til å terpe på detaljer

– Spillet føles veldig bra, jeg har jobbet bra den siste uka. Jeg har fått litt svar på puttinga, det var det jeg slet med for et par uker siden. Jeg slår ballen bra og føler at jeg chipper bra. Det handler bare om å putte alt, sier Hovland i et intervju med arrangøren.

Thorp har tro på magi fra Ekeberg-gutten.

– Viktor er kapabel til å vinne på Augusta. Har har vært stabil i hele år og ikke misset noen cuter. Viktor har blitt veldig mye bedre rundt greenene og jeg synes det mye som peker i riktig tidspunkt.

Turneringsstart er torsdag. Turneringen kan du se på discovery+.