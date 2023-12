Glimt videre i Europa: – Der vi har lagt listen

MÅLMASKIN: Amahl Pellegrino scoret igjen for Bodø/Glimt. Foto: Mats Torbergsen

Bodø/Glimt 5-2 Lugano

– Det er et klassisk Bodø/Glimt-lag i 2023. Det er rock n' roll. Det er mye bra angrepsspill og innimellom slett forsvarsspill, oppsummerer Kjetil Knutsen.

– Men vi er selvfølgelig glad for at vi er videre, fortsetter Glimt-treneren.

Bodø 20231130. Bødø/Glimts trener Kjetil Knudsen under Europa Conference Leauge gruppespillkampen mellom Bodø/Glimt og Lugano på Aspmyra stadion. Foto: Mats Torbergsen / NTB Foto: Mats Torbergsen

På Aspmyra kunne vertene sikre en plass til utslagsrundene i Conference League med seier hjemme mot Lugano.

Glimt feide over gjestene fra Sveits. Amahl Pellegrino scoret to ganger, mens Sondre Brunstad Fet, Patrick Berg og Oscar Kapskarmo scoret hvert sitt i 5-2-seieren.

– Pellegrino fortsetter å levere i dette gruppespillet, og det ser så utrolig enkelt ut når storscoreren får muligheten, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.



– Bodø/Glimt rundspiller Lugano, og sveitserne ble rett og slett svimle på kunstgress i nord.

Pellegrino er tilfreds med avansementet.

– Det er der vi har lagt listen. Vi har lyst til å være i disse posisjonene uansett hvem man møter. Så vet vi at da gruppespillet kom, var det mange som snakket om hvem som bør gå videre. Jeg tror ikke Bodø/Glimt var nummer én eller to der, sier storscoreren til TV 2.

– Det viser hva slags kvaliteter vi har i gruppen her og hvor bra klubben har jobbet over mange år. Vi er ikke i Europa bare for å bli kastet frem og tilbake, fortsetter Pellegrino.

– Nifst å tenke på

Mathisen beskriver Glimts 2023 til nå som «helt eventyrlig.»

– Eliteserien har de hatt full kontroll på i lang tid, de suser videre i Europa og så kan de vinne cupen 9.desember. Det er nifst å tenke på for de andre lagene at Kjetil Knutsen garantert mener at de har mye mer inne, melder Mathisen.

De gule ligger på andreplass i gruppen og er nå sikret plass i sluttspill-playoff mot en gruppetreer i Europa League.

De har også muligheten til å slå Club Brugge. Da må de vinne og ta belgierne på innbyrdes oppgjør. Kampen mellom dem på Aspmyra vant Brugge 1-0.

Mathisen roser Glimts effektivitet.

– Det er et mareritt å møte Kjetil Knutsen sine menn når de får ting til å stemme, og dette var garantert en prestasjon Knutsen er meget godt fornøyd med.



En mann som ikke scoret, men som også imponerte TV 2s ekspert var Albert Grønbæk.

– Nok en gang viser Grønbæk at han har kvaliteter som veldig mye større klubber kommer til å være ute etter denne vinteren, og spørsmålet er bare hvor mye penger Bodø/Glimt kommer til å få for dansken.

Rettelse: I en tidligere versjon av artikkelen stod det at Glimt måtte vinne med tre eller flere mål mot Brugge for å vinne gruppen. Det er feil, ettersom det er innbyrdes oppgjør som gjelder i Conference League. Brugge vant det første oppgjøret mellom dem 1-0.