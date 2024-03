Glimt-overraskelser, stjerner på benken og RBK-talent på spissplass

Endelig braker det løs!

112 dager etter at Kristiansund rykket opp på Intility, er indrefileten av norsk herrefotball tilbake i kveld.

18.00 braker det løs mellom Odd og Haugesund i Eliteserien.

– Et oppgjør jeg er spent på mellom to lag vi er veldig usikre på hvor står. Og tenk om Bilal Njie – som ble solgt mellom klubbene i går – kommer inn og avgjør kampen for Odd. Da blir det fest på 130-årsdagen til Odd, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Før den første serierunden, har TV 2 vært i kontakt med aktører rundt samtlige eliteserielag i håp om å gi en best mulig pekepinn på hvordan hvert enkelt lag starter.

Vi har tatt runden for å sjekke antall solgte billetter rundt om i landet, og vi har fått Fantasy-ekspert Dagfinn Thon – som driver podkasten «To Kapteiner» – til å plukke ut et konkret tips fra hvert lag.

Siden de fleste lag serieåpner først mandag, understreker TV 2 at det vil være noen bom i oversikten under. Dette kan bli justert i denne saken inn mot Fantasy-fristen 17.55.

Likevel er det ingen tvil: Det ligger an til flere overraskelser i startoppstillingene!

Her er alt du trenger å vite før serierunden.

ODD – HAUGESUND

Skagerak Arena, avspark søndag 18.00

Værmelding: 11 grader, overskyet og svak vind

Billetter solgt: 4700 (søndag 12.00)

Antatt Odd-lag (4-3-3): André Hansen – Espen Ruud, Steffen Hagen, Tony Miettinen, Josef Baccay – Filip Jørgensen, Solomon Owusu, Tobias Svendsen – Bork Bang Kittilsen, Mikael Ingebrigtsen, Faniel Tewelde.

Antatt Haugesund-lag (4-5-1): Egil Selvik – Mikkel Hope, Ulrik Fredriksen, Anders Bærtelsen, Claus Niyukuri – Sebastian Tounekti, Bruno Leite, Anton Ludviksson, Julius Eskesen, Troy Nyhammer – Sory Diarra.

TV 2s info: Børven er ute denne etter skade på trening denne uka. Midtskogen ville vært naturlig erstatter, men spissen har slitt med en vond ankel og starter trolig på benken. Ingebrigtsen trolig spiss. I Haugesund kan man glede seg over at Diarra er friskmeldt. Martin Samuelsen er ute med skade i denne.

Fantasy-tipset Odd: Faniel Tewelde. Odds juvel er en man bør vurdere å ha med fra start.

Fantasy-tipset FKH: Julius Eskesen. Viktig og god spiller i «nye» FKH.

Mathisens vurdering: To lag med nye trenere og to lag vi er veldig usikre på. Jubileumskampen i Skien er vidåpen, og hvis ikke Odd hever seg fra det de har vist i vinter tror jeg de skal slite med å vinne.

FRISKMELDT: Sory Diarra starter trolig på topp for Haugesund i Skien. Foto: Beate Oma Dahle

FREDRIKSTAD – BODØ/GLIMT

Fredrikstad stadion, avspark mandag 14.30

Værmelding: 10 grader, lett regn og lett bris

Billetter solgt: 9400 (12.00 søndag)

Antatt FFK-lag (3-5-2): Jonathan Fischer – Philip Aukland, Sigurd Kvile, Maxwell Woledzi – Patrick Metcalfe, Sondre Sørlokk, Julius Magnusson, Morten Bjørlo, Stian Stray Molde – Jóannes Bjartalid, Mai Traoré.

Antatt Glimt-lag (4-3-3): Nikita Haikin – Fredrik Sjøvold, Brede Moe, Jostein Gundersen, Fredrik Bjørkan – Håkon Evjen, Patrick Berg, Albert Grønbæk – Nino Zugelj, August Mikkelsen, Jens Petter Hauge.

TV 2s info: Er Bjartalid i god nok form til å starte? Det er det store spørsmålet i FFK. Alternativet er Oscar Aga eller eventuelt å skyve Sørlokk opp på topp. VI holder en knapp på Bjartalid. I Glimt er mye nytt: Brice Wembangomo har vært syk og starter ikke. Det store spørsmålstegnet, som TV 2 ikke har fått endelig svar på, er om Ulrik Saltnes eller Håkon Evjen starter som indreløper. Begge har slitt med skader i det siste. Vi holder en knapp på sistnevnte. Verdt å merke seg at August Mikkelsen tar spissplassen.

Fantasy-tipset FFK: Jonathan Fischer. Dansken kan bli en av keeperne som ender med flest fantasypoeng i år.

Fantasy-tipset Glimt: Jens Petter Hauge. Jeg tror Hauge leverer flere målpoeng enn Albert Grønbæk – nr. 1 på min Glimt-liste.

Mathisens vurdering: Fredrikstad skal få kjørt seg i premieren, for dette er noe helt annet enn alt de møtte i 2023. Bodø/Glimt vet at kampen om gullet i år blir tøff, og jeg tror det ender med en knepen borteseier i Fredrikstad.

HERJET: I 2017 herjet de i lag. Inn mot serieåpningen står det om en plass på laget for Håkon Evjen og Ulrik Saltnes. Foto: Mats Torbergsen



LILLESTRØM – KRISTIANSUND

Åråsen stadion, avspark mandag 17.00

Værmelding: 11 grader, sol og lett bris

Billetter solgt: 8552 (søndag 1300)

Antatt LSK-lag (4-3-3): Mats Hedenstad – Uba Charles, Espen Garnås, Ruben Gabrielsen, Martin Roseth – Ylldren Ibrahimaj, Marius Lundemo, Gjermund Åsen – Eric Kitolano, Thomas Lehne Olsen, Henrik Skogvold.

Antatt KBK-lag (4-3-3): Michael Lansing – Max Williamsen, Marius Olsen, Dan Peter Ulvestad, Mikkel Rakneberg – Ruben Alte, Sebastian Jarl, Heine Bruseth – Oskar Sivertsen, Pape Habib Gueye, Brynjolfur Willumson.

TV 2s info: Uba Charles har imponert på trening i vinter og får sjansen som høyreback. Roseth friskmeldt på motsatt side. Hoff kunne vært et alternativ for Lundemo, men sistnevnte foretrekkes trolig her grunnet større treningsgrunnlag. Med unntak av Leander Alvheim og Marius Weidel kan KBK velge fra en skadefri tropp. Trolig er Isaksen nærmest å utfordre Bruseth om en plass på laget.

Fantasy-tipset LSK: Thomas Lehne Olsen. Kommer ikke utenom TLO – blir nok tosifret antall mål i år også.

Fantasy-tipset KBK: Sebastian Jarl. Her får man sikre minutter i den billigste prisklassen på midtbanen.

Mathisens vurdering: Lillestrøm setter nok pris på KBK etter det de gjorde på Intility i fjor, men på Åråsen blir alt det glemt i det dommeren blåser. Jeg forventer at Andreas Georgson sine menn vinner kontrollert mot et av de svakeste lagene i Eliteserien.

RADARPAR: Thomas Lehne Olsen og Gjermund Åsen. Foto: Annika Byrde



MOLDE – STRØMSGODSET

Aker stadion, avspark mandag 17.00

Værmelding: 6 grader, overskyet og lett bris.

Billetter solgt: 5600 (11.40 søndag)

Antatt Molde 3-5-2: Jacob Karlstrøm – Casper Øyvann, Andreas Hagelskjær, Isak Helstad Amundsen – Martin Linnes, Kristian Eriksen, Mats Møller Dæhli, Markus Kaasa, Mathias Løvik – Eirik Hestad, Fredrik Gulbrandsen.

Antatt SIF-lag (3-4-3): Per-Kristian Bråtveit – Jesper Taaje, Gustav Valsvik, Fredrik Kristensen Dahl – Dadi Dodou Gaye, Herman Stengel, Kreshnik Krasniqi, Logi Tomasson – Eirik Ulland Andersen, Elias Melkersen, Marko Farji.

TV 2s info: Fantasy-snakkisen har vært Kristoffer Haugen. Han rekker ikke denne. Det gjør derimot Mathias Løvik, som går inn som venstreback. Mats Møller Dæhli er tilbake i startelleveren, mens Magnus Wolff Eikrem – som har vært litt skadeplaget i det siste – starter på benken. Hestad var en suksess mot Glimt sist og får sjansen igjen. Litt åpent rundt keeperplassen i Godset. Stople sto sist, men Bråtveit tar trolig over nå. Verdt å merke seg at Vilsvik trolig ikke er med i serieåpningen for Godset. Det åpner opp for at lånesoldaten Dadi Dodou Gaye fra Tromsø går rett inn på laget.



Fantasy-tipset MFK: Fredrik Gulbrandsen. I fantastisk form i vinter. Han er klink inne i mitt lag.

Fantasy-tipset SIF: Herman Stengel. Sanker nok bra med bonuspoeng, og tar straffer og dødballer.

Mathisens vurdering: Rundens klareste favoritt finner vi i Molde, og jeg synes mye av det Molde har vist denne vinteren har sett meget, meget bra ut. Skal de kjempe om gullet i år må kamper som dette vinnes, og mandag kveld tror jeg Strømsgodset reiser hjem med et par baklengs og null poeng i sekken.

BENKEN: TV 2 tror Magnus Wollf Eikrem starter på benken i serieåpningen. Foto: Terje Pedersen

ROSENBORG – SANDEFJORD

Lerkendal stadion, avspark mandag 17.00

Værmelding: 5 grader, overskyet og svak vind.

Billetter solgt: 12.000 (søndag 12.45)

Antatt RBK-lag (4-3-3): Rasmus Sandberg – Erlend Dahl Reitan, Tomáš Nemčík, Mikkel Ceide, Ulrik Yttergård Jenssen – Markus Henriksen, Ole Selnæs, Edvard Tagseth – Jayden Nelson, Sverre Nypan og Emil Fredriksen.

Antatt SF-lag: (4-3-3): Hugo Keto – Fredrik Carson, Fredrik Berglie, Stian Kristiansen, Vetle Egeli – Loris Mettler, Filip Ottosson, Simon Amin – Jakob Dunsby, Alexander Ruud Tveter, Eman Markovic.

TV 2s info: Sandberg i mål grunnet karantene på Tangvik for RBK, mens Yttergård Jenssen blir venstreback i Pereiras skadefravær. Ole Sæter er med i tropp, men starter trolig på benk grunnet tynt grunnlag. Spissen er ikke klar for 90 minutter enda. Nypan har imponert som spiss i vinter og får nok sjansen igjen. I Sandefjord opplyses det fra offisielt hold at det er 50/50 om stjernespiller Danilo Al-Saed rekker oppgjøret. TV 2 har liten tro på at han er med. Verdt å merke seg at Dunsby tråkket over på trening tidligere denne uka, men han er trolig med på Lerkendal.

Fantasy-tipset RBK: Sverre Nypan. Supertalentet har i vinter vist at han kan levere målpoeng!



Fantasy-tipset SF: Vetle Walle Egeli. Et godt valg, men ikke fra start da SF ikke har kamp i runde 2.

Mathisens vurdering: Rosenborg og Alfred Johansson har alt press på seg mot et Sandefjord som har mistet viktige brikker fra i fjor. Perfekt utgangspunkt for Hans Erik Ødegaard og co.? Dette tror jeg blir jevnt!

Trondheim 20230803. Rosenborgs Ole Sæter under Europa Conference League-kampen i fotball mellom Rosenborg og Crusaders på Lerkendal Stadion. Foto: Beate Oma Dahle / NTB Foto: Beate Oma Dahle

TROMSØ – BRANN

Romssa Arena, avspark mandag 17.00

Værmelding: Fire minusgrader, sol/overskyet og minimalt med nedbør.

Billetter solgt: 4000 (søndag 12.00)

Antatt TIL-lag (3-5-2): Jacob Haugaard – Anders Jenssen, Christophe Psyché, Kent-Are Antonsen – Isak Vådebu, Felix Winter, Sakarias Opsahl, Jens Hjertø-Dahl, Runar Norheim – Vegard Erlien, Jacob Romsaas.

Antatt Brann-lag (4-3-3): Mathias Dyngeland – Svenn Crone, Fredrik Pallesen Knudsen, Ruben Kristiansen, Joachim Soltvedt – Niklas Wassberg, Sivert Heltne Nilsen, Emil Kornvig – Ulrik Mathisen, Bård Finne, Ole Didrik Blomberg.

TV 2s info: Kaptein Ruben Yttergård Jenssen og Vetle Skjærvik er suspendert etter utvisninger i treningskamper i vinter. Usikkerhetsmomentet i Tromsø virker å være om Lasse Nordås skal inn på spissplass. I så fall skyves trolig talentet Hjertø-Dahl ut av laget, mens Romsaas går ned på midtbanen. I Brann har usikkerhetsmomentet vært stopperplass. Ruben Kristiansen var med på trening i dag, og er tydelig på at han er klar til å starte. Sery Larsen starter trolig på benk. Magnus Warming fikk seg et lite overtråkk på fredagens trening, men er med på benken her.

Fantasy-tipset TIL: Runar Norheim. Omskolert til vingbacken, og et spennende valg i årets sesong. Men ikke fra start.

Fantasy-tipset Brann: Joachim Soltvedt: Venstrebacken MÅ med – tar dødballer og straffer.

Mathisens vurdering: Tromsø er kraftig svekket fra i fjor, men på Alfheim skal de allikevel bli tøffe å slå. Brann ser kruttsterke ut også i 2024, og i minusgradene i nord tror jeg sterkt på at de får med seg poeng hjem igjen til Bergen.

BRANN-PROFIL: TV 2 tror Fredrik Pallesen Knudsen får sjansen i midtforsvaret. Foto: Lise Åserud

VIKING – SARPSBORG 08

Viking stadion, avspark mandag 19.15

Værmelding: 12 grader, delvis sol og svak vind.

Billetter solgt: Over 10.000 (søndag 12.00)

Antatt Viking-lag: Patrik Gunnarsson – Sondre Bjørshol, Djibril Diop, Sondre Langås, Jost Urbancic – Patrick Yazbek, Joe Bell, Harald Nilsen Tangen – Sander Svendsen, Lars-Jørgen Salvesen, Zlatko Tripic.

Antatt Sarpsborg-lag (4-2-3-1): Marko Ilic – Sander Christiansen, Magnar Ødegård, Franklin Tebo, Anders Hiim – Junior, Jeppe Andersen – Niklas Sandberg, Simon Tibbling, Sondre Ørjasæter – Jo Inge Berget.

TV 2s info: Forsvaret er usikkerhetsmomentet i Viking, og da spesielt venstrebacken. Vetle Auklend virker å være et høyst reelt alternativ til Urbancic. Joe Bell er friskmeldt. I Sarpsborg kan Eirik Wichne være et alternativ, men trolig prioriteres Christiansen i denne. Stefan Johansen er trolig ikke med i denne, men virker heller ikke å være veldig langt unna.

Fantasy-tipset Viking: Lars-Jørgen Salvesen. Spissen har levert gryende form i vinter. Kan fort levere mål mot to x-klubber i runde 1 og 2.

Fantasy-tipset S08: Sondre Ørjasæter. Driblevingen har imponert alle i Østfold-klubben etter overgangen fra Sogndal.

Mathisens vurdering: Viking sprudlet i generalprøven, men de skal få det langt tøffere mot et spennende Sarpsborg. I Stavanger skal Viking ut å styre, og i et slikt kampbilde tror jeg Sarpsborg kan være giftige. Åpent og underholdende blir det i hovedkampen mandag kveld!

BLIR IGJEN: Stefan Johansen er ikke med mot Viking, får TV 2 opplyst. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

KFUM OSLO – HAMKAM

Intility Arena, avspark tirsdag 19.00

Værmelding: 9 grader, overskyet og null nedbør.

Billetter solgt: 1920 (11.00 søndag)

Antatt KFUM-lag (3-4-3): Emil Ødegaard – Shola Akinyemi, Momodou Njie, Mathias Tønnessen – Håkon Hoseth, Robin Rasch, Simen Hestnes, Amin Nouri – Remi-André Svindland, Sverre Sandal, Petter Nosa Dahl.



Antatt HamKam-lag (3-5-2): Marcus Sandberg – Luc Mares, John Olav Norheim, Brynjar Bjarnason – Snorre Strand Nilsen, Kristian Onsrud, William Kurtovic, Tore Sørås, Vegard Kongsro – Moses Mawa, Pål André Kirkevold.

TV 2s info: Flere vil nok bite seg merke i at hjemvendte Haitam Aleesami ikke er med. Backen har vært skadet, og rekker trolig ikke seriestarten. Moussa Njie og Johannes Nuñez nærmer seg comeback, men starter neppe her. Viktige Obilor Okeke er også ute på ubestemt tid. I HamKam er viktige Fredrik Sjølstad ytterst tvilsom. Derfor passer det ekstra dårlig at Halvor Opsahl lørdag ble sendt til sykehus med det man frykter er en langtidsskade. Bjarnason kan være direkte erstatter, eventuelt kan Kongsro bli stopper Jónsson vingback. Både Oliver Kjærgaard og nyervervelsen Niklas Ødegaard kan ende opp som startere i denne i det som kan bli en 5-4-1-formasjon fra Kamma, men siden kampstart er først tirsdag har det vært vanskelig å få bekreftet informasjon her.

Fantasy-tipset KFUM: Robin Rasch. Kåffas kaptein tar dødballer og straffespark.

Fantasy-tipset HamKam: Pål Alexander Kirkevold. Kamma spiller to kamper i runde 3, «Mål-Pål» er et trygt valg!

Mathisens vurdering: Det er et lite under at KFUM er i Eliteserien, og selv om de ikke kan stille med sitt skarpeste lag har de nok av selvtillit og kvalitet til å gjøre livet surt for HamKam på Intility. Jeg er veldig spent på hvor KFUM står når de møter robuste lag fra Eliteserien, og det tror jeg de er selv også. Målfattig og uavgjort?

ENDELIG: Robin Rasch (30) får omsider sjansen i Eliteserien. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN