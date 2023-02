Glimt med rekordresultat: Over 71 millioner i overskudd

Regnskapene til Bodø/Glimt er klare og klubben knuser alle rekorder. 2022 ble en sesong for historiebøkene.

INGEN SMÅKLUBB: Bodø/Glimt har vokst raskt de siste årene og passerte over 400 millioner i omsetning i 2022. Foto: Annika Byrde / NTB

Regnskapet til FK Bodø/Glimt viser at klubben hadde inntekter på over 307 millioner kroner i 2022. Budsjettet i 2021 var på nærmere 132 millioner.

Samtidig økte kostnaden fra 128 millioner kroner til over 240 millioner.

Til tross for dette fikk klubben et årsresultat på 71.468.829 kroner. I 2021 var det budsjettert et resultat på. 5.250.000 kroner.

Tar man med selskapet NordlandsGlimt, som har økonomisk interesse i alle overgangssaker som er knyttet til klubbens A-lag, passerte klubben en omsetning på over 400 millioner.

Videre gav sluttspill Conference League 2021/22, spill i kvalifisering til Champions League og senere gruppespill i Europa League inntekter fra UEFA på nærmere 175 millioner kroner.

En sesong for historiebøkene

Totale kostnader knyttet til spill i Europa, og da også med oppgraderingen av stadion, arrangement og reiser, endte på litt over 100 millioner kroner.

Pr. 31. desember 2022 har fotballklubben en egenkapital på over 151 millioner kroner (sammen med overskuddet i 2022). Klubben har en arbeidskapital på over 125 millioner kroner som er en forbedring på nesten 47 millioner kroner.

Det har vært et fantastisk år for FK Bodø/Glimt med sølv i serien, kvartfinale i Conference League, cupfinale, avansement til playoff i Conference League i 2023.

I tillegg er klubben fortsatt med i NM-cupen 2022.

«Klubben har igjen levert en sesong som vil stå med store bokstaver i historiebøkene», heter det i klubbens årsberetning.

Bonusutbetalinger til spillere, trenere og administrasjon er utbetalt etter avtaler inngått i 2022, men hvor mye dette dreier seg om, er ikke omtalt i årsrapporten.

EUROPASUKSESS: Til tross for at det ble tap for Lech Poznan i Conference League sist torsdag, kan Bodø/ Glimt se tilbake på en fantastisk sesong i fjor. Foto: Piotr Hawalej

Bodø/Glimt hadde i fjor et tilskuersnitt på 6.047. Dette er en en økning på over 80 prosent i forhold til 2019-sesongen.

Statue av glimtlegende

Med bakgrunn i deltakelse i europacup, er kapasiteten på Aspmyra økt til 8.278 plasser.

Glimt-supporterne har vært flittige når det gjelder å farge Aspmyra gul. I 2022 ble det solgt supporterutstyr for over 10 millioner kroner. Også det knuser alle rekorder.

Til tross for rekordresultater både sportling og økonomisk i 2022, er det en nøktern tilnærming til 2023-sesongen.

I år har man kalkulerte driftsinntekter på nær 143 millioner, noe som skal gi et årsresultat på 4,8 millioner kroner.

Klubben avslører også i sin årsberetning at det høsten 2023 vil bli avduket et statue til ære for fotballegende Harald "Dutte" Berg.

Han er pappa til blant annet Glimt-legendene Runar og Ørjan Berg, og bestefar til Patrick Berg.