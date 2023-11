Glimt-kometens spesielle taktikk: – Viktig å skremme litt

Da Bodø/Glimt sikret avansement i Conference League, scoret Oscar Kapskarmo det siste i 5-2-seieren mot Lugano.

– Det er selvfølgelig utrolig deilig. En spiss vil hjelpe laget, og jeg føler jeg bidrar når jeg kommer inn. Det er det viktigste, sier han til TV 2.

Veien til målet i Europa har vært svært spesiell. I fjor spilte 23-åringen for Junkeren i andredivisjon.

– Ja, det er artig. Det viser at hardt arbeid lønner seg.

Kjetil Knutsen er full av lovord som sin nye målscorer.

– Ser du konturene av en ny storspiss?

– Nå er jeg litt mer forsiktig enn dere med å løfte spillerne til himmels, sier Knutsen til TV 2 på pressekonferansen etter Lugano-kampen.

– Må vise hvem som er bjørnen

Spissen har troen på seg selv, og han har en spesiell taktikk for å komme i kampmodus.

Da han kom inn på Aspmyra mot Lugano, poserte han nemlig som en bjørn.



– Jeg må jo vise hvem som er bjørnen der fremme. Det er viktig å skremme stopperne litt, sier spissen med glimt i øyet.



Og kanskje tok han med seg ekstra selvtillit inn til Europa-kampen. For i 2-4-tapet mot Brann i sist serierunde scoret Kapskarmo sitt første i Eliteserien.

– Den er det høyt nivå på, sier Knutsen.

Glimt-treneren er også opptatt av å rose spissens andre kvaliteter.

– For en fysikk han har. For noen forutsetninger. Han har en personlighet som forstår hvor hardt arbeid som må legges ned. Vi har sett konturene av noe over tid.

– Han er hentet fra andredivisjon og har tatt enorme steg. Så må han som alle andre videreutvikle oss. Så får vi se hvor bra det blir. Et veldig spennende emne.

ROSES: Kjetil Knutsen er svært fornøyd med Oscar Kapskarmos inntreden i Bodø/Glimt. Foto: Bjørnar Morønning

Fikk sjokktelefon

Det var i sommer livet plutselig ble snudd på hodet for Kapskarmo. Sent i august ble overgangen til Glimt et fakum.

– Man tror ikke helt på det når Norges beste fotballag ringer og sier de vil ha deg. Jeg er veldig ydmyk for å få sjansen, sa Kapskarmo til TV 2.

– Det er en fantastisk historie for begge klubber, egentlig. Det viser jo at alt er mulig. Du trenger ikke å komme fra en eliteklubb og slå igjennom når du er 19 år, du kan være 23 år som jeg er.

9. desember kan Kapskarmo også bli cupmester. Da venter Molde i cupfinalen for seriemesterne.