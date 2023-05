Gjorde sjokkfunn under operasjon – klar for verdens største løp

Kort tid etter at det ble gjort et sjokkerende funn i kjeven til travhesten, kom invitasjonen til et av verdens mest prestisjefylte løp.

På Gundhildrud gård gjøres de siste forberedelsene før travhesten Best OfDream Trio reiser til Stockholm.

Der skal han delta i et av de største travløpene i verden, og kjempe om førstepremien på fem millioner kroner.

– Vi hadde ikke trodd at vi kom til å bli invitert for det er sjelden nordmenn deltar i Elitloppet. For oss som driver med travhester så er det noe av det største du kan oppleve, i alle fall i Norden sier trener Erik Killingmo til TV 2.



Best ofDream Trio reiser til Stockholm på lørdag, og konkurrerer i det prestisjefylte løpet søndag. Foto: Erik Edland / TV2

Løpet har vært arrangert siden 1952, men er kun vunnet av norske hester to ganger. Denne helgen skal Best ofDream Trio gjøre et nytt forsøk.

– Vi følte at vi måtte fjerne kulen

Hesten, som eies av Knut Kopperud, sprang inn 1,6 millioner norske kroner i fjor, men det var ingen selvfølge at han skulle få muligheten til å vise seg fram i den svenske hovedstaden.



– Han hadde en stor kul i kjeveområdet, som vi trodde kom fra gamle tenner eller en tannrotbetennelse. Vi lot den være i fred, men så kom det en betennelsesreaksjon og da sendte vi han inn til Norges veterinærhøgskole, forteller Killingmo.

Erik Killingmo er en erfaren hestretrener, men har aldri hatt hest i Elitloppet før. Foto: Erik Edland / TV2

Da hadde den erfarne hestekjøreren og treneren merket at hesten vred hodet mer og mer til den ene siden. Kulen var blitt en plage.

– Vi følte at vi måtte fjerne kulen fordi den lå i veien med tanke på styringen av hesten. Vi snakket med kirurgen og de var litt skeptiske til å skjære i det området, på grunn av nervene som ligger der, men kulen begynte å vokse så vi var helt tvunget til å fjerne den.



Da kirurgen fikk åpnet byllen, viste det seg at en stor mengde trefliser hadde ligget inne i kjeven til hesten.

Om lag en håndfull treflis hadde samlet seg til en klump, uten at noen kunne skjønne hvordan de hadde havnet der.

Dette fant kirkurgen hos inne i kjeven på hesten Foto: Bjerke Dyrehospital

– Da vi fikk tatt ut treflisene lukket såret seg kjempefint med en gang og hesten hadde ingen plager. Han var kjempeglad og fornøyd dagen etterpå for å ha fått ut alt svineriet, sier Killingmo.

– Små marginer og trange posisjoner

Allerede i det første løpet etter at treflisene var operert ut travet Best OfDream Trio inn til førsteplass på Biri.



Best ofDream Trio får nye såler og sko før travløpet søndag. Foto: Erik Edland / TV2

På søndag er han en av 16 hester som får lov til å delta i det prestisjefylte løpet på Solvalla i Stockholm. Det er den svenske kusken Kim Eriksson som skal kjøre hesten.

– Hvis det klaffer på søndag så blir det spennende å se. Vi har sett at han har vært veldig god før, men det er små marginer og trange posisjoner. Hesten kan bli sjenert eller få galopp. Det er ergerlig, men går det rett for seg så tror vi den kan være helt der framme, sier treneren.



Det ventes mellom 40 og 50 000 tilskuere på Solvalla travbane denne helgen. Killingmo er spent på hvordan hesten reagerer på folkelivet.

Det er mange som er i sving for at hesten på Gundhildrud Gård skal være klar når starten går søndag. Foto: Erik Edland / TV2

– Når hestene kommer ut på banen og det er masse publikum, da ser du at de får et adrenalinkick. Det er et voldsomt liv der borte, så jeg gleder meg som et barn.



Killingmo, som har fulgt i fotsporene til sin far og er andre generasjons hestetrener er forsiktig optimist med tanke på egne muligheter på søndag.

– Det er fem millioner i førstepremie og 2,5 millioner i andrepremie, så det er ikke dårlig hvis du blir nummer to heller.