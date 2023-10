Gjør som Haaland: – Det er bare tull

NYE SØVNVANER: Ingrid Landmark Tandrevold sover med munnteip for å kun puste gjennom nesen når hun sover. Foto: Skjermdump fra YouTube

Det er ingen hemmelighet at toppidrettsutøvere er villige til å strekke seg langt for å bli best. Ingrid Landmark Tandrevold har nylig tatt grep rundt sine søvnvaner:

Skiskytteren har nemlig begynt å sove med teip over munnen.

– Jeg var litt syk i sommer, da merket jeg at jeg pustet veldig med munnen og fikk en veldig dårlig følelse på det. Da var jeg sånn: Ok, hva skal jeg gjøre nå, jeg må over på nesepust igjen. Og da teipet jeg igjen munnen, forklarer Tandrevold til TV 2.

27-åringen er ikke den første til å ta i bruk søvnteip. #Mouthtaping har rundt 80 millioner visninger på TikTok, og er et av mange søvntips som florerer i sosiale medier.

Nylig avslørte også Erling Braut Haaland at han teiper igjen munnen når han sover.

TAR SØVNGREP: Ingrid Landmark Tandrevold har tatt et utradisjonelt grep for å prestere enda bedre til vinteren. Foto: Javad Parsa

Men hvorfor er det så mye bedre å puste med nesa?

– Jeg har veldig troen på å puste med nesa og ikke munnen, utenom når man går skirenn da. Jeg tror det er bedre, det er det man er skapt for. Har du vært tett i nesa? Hvor forferdelig føler man seg ikke da?, sier Tandrevold.

Ikke nok vitenskap

Siri Waage er seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for søvnmedisin på Haukeland sykehus og forsker ved Universitetet i Bergen.

Hun forteller at det per i dag ikke finnes godt nok vitenskapelig belegg for at søvnteip/munnteip har effekt på søvnen.

– Bedre nesepassasje kan nok gi subjektivt bedre opplevd søvnkvalitet, og poenget med munnteip er å holde munnen lukket gjennom natten. Men for å fastslå at søvnteip har effekt, trengs flere vitenskapelige studier, sier Waage til TV 2.

Likevel kan det tyde på at det er bedre å puste med nesa enn med munnen.

– Grunnen til det er at nesepusting gir stabilitet i øvre luftveier og bidrar til å fukte og varme opp luften som pustes inn, mens munnpusting gir undertrykk i luftveiens indre og disponerer for sammenklapping i svelget, forklarer Waage.

Gjør narr av lagvenninnen

Tandrevolds søvngrep har ikke gått ubemerket hen blant lagkameratene.

– Det er bare tull, sier Vetle Sjåstad Christiansen med et glimt i øyet, før han fortsetter:

KRITISK: Vetle Sjåstad Christiansen har ingen tro på nesepust. Foto: Anders Wiklund/TT

– Vi driver jo alle med vårt, og jeg har jo også noen sære og rare vaner, men jeg har ikke dratt den så langt at jeg risikerer å dø av oksygenmangel i løpet av natta, sier Geilo-gutten flirende.

Sturla Holm Lægreid har foreløpig ikke latt seg inspirere av lagvenninnen.

– Jeg tror ikke jeg skal sove med teip over munnen, nei. Men bank i bordet, kanskje jeg blir påvirket og dere ser meg her om et år og da er jeg altfor nesepust. Måten jeg sover på er å legge meg og sove til samme tid hver dag omtrent, da får du 8–9 timer søvn om natta, det er nok, forteller Holm Lægreid.