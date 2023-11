Gjør comeback

Alpinkometen har vært ute etter kneskaden han pådro seg under VM i franske Courchevel i februar, men er nå klar for comeback i det nyoppsatte slalåmrennet i Gurgl lørdag.



McGrath møtte pressen utenfor Olympiatoppen i Oslo før avreise til Østerrike.



– Det er veldig deilig å kunne si at jeg er tilbake. Jeg har lengtet veldig lenge etter det, sier McGrath til de oppmøtte.

Ellers får Halvor Hilde Gunleiksrud, Theodor Brækken og Oscar Andreas Sandvik hver sin debut i verdenscupen.

Det er første gang på cirka 20 år at Norge har med åtte utøvere i et slalåmrenn for menn.

Disse alpinistene stiller for Norge i verdenscupen i helgen:

Slalåm menn, Gurgl:

Henrik Kristoffersen, Rælingen Skiklubb

Alexander Steen Olsen, Kjelsås ILTimon Haugan, Oppdal IL Alpint

Atle Lie McGrath, Bærums Skiklub

Sebastian Johann Foss Solevåg, Spjelkavik IL

Halvor Hilde Gunleiksrud, Bærums Skiklub

Theodor Brækken, Ingierkollen/Rustad Slalåmklubb

Oscar Andreas Sandvik, Ready

Utfor kvinner, Zermatt-Cervinia: