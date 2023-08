Gjert til TV 2: – Litt vemodig for farshjertet

Gjert Ingebrigtsen dukket opp for første gang i nærheten av årets VM-stadion.

Fredag ettermiddag mottok Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås sine medaljer etter onsdagens 1500 meter.

Til stede under seremonien var både Gjert Ingebrigtsen og Tone Eva Ingebrigtsen.

– Det var en stolt mor som stod der. Det er alltid kjekt å se ungene sine vinne medaljer, sier Tone Eva Ingebrigtsen til TV 2, før hun legger til.

– Så var det ekstra stas at det var to norske flagg som ble heist. Det skjer jo ikke så ofte, ler hun.

Gjert Ingebrigtsen stemmer i, selv om han aller helst skulle sett sønnen på toppen av pallen.

– Men selvfølgelig er jeg også stolt over Jakob. Det var fint, men samtidig litt vemodig for farshjertet å være der. Så jeg kjente både stolthet og vemod, sier Gjert Ingebrigtsen.

STOLTE FORELDRE: Det var to stolte foreldre som dukket opp på fredagens medaljeseremoni. Foto: Beate Oma Dahle

Første gang i VM

Han bekrefter at det var første gangen han hadde beveget seg i nærheten av stadion under mesterskapet.

– Jeg har ikke vært innenfor akkreditert område, men vi trengte ikke billetter eller akkreditering for å komme inn på seremonien, sier han.

Siden han har valgt å holde en lav profil under VM, fikk han det travelt da han skjønte at norsk presse hadde oppdaget at han var til stede.

– Ja, da fikk jeg det travelt, så vi prøvde å stikke oss unna og forsvinne i mengden, humrer han.

– Men det er klart. Det var veldig fint å få med seg seremonien med både Jakob og Narve.

FØRSTE GANG: Det var første gang i årets VM at Gjert Ingebrigtsen var i nærheten av stadion. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Ønsker ikke å kommentere

Verken Gjert, eller Tone Ingebrigtsen ønsker å kommentere noe rundt bråket rundt akkrediteringsnekten, eller uttalelsene til sønnen Henrik Ingebrigtsen de siste dagene.

– Når bildene av oss på seremonien er ute, så synes jeg det er greit å si litt om hvordan vi opplevde den, sier Tone Ingebrigtsen til TV 2.

Både storebror Henrik Ingebrigtsen og forloveden Elisabeth Asserson har reagert på den utenomsportslige støyen rundt Jakob.

Til TV 2 uttrykte Asserson at hun var bekymret foran søndagens finale.

– Jeg er selvfølgelig bekymret. Men han har jo en sinnssyk konkurranse- og vinnerskalle. Jeg tror det skal gå fint. Det har vært mye dritt før òg som han har kommet seg igjennom, svarer Asserson.