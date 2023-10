Gjert Ingebrigtsen vil ikke trekke seg: – Holder det jeg lover

Narve Gilje Nordås er til start på mosjonsløpet Hytteplanmila i Hole utenfor Hønefoss lørdag.

Der dukket også trener Gjert Ingebrigtsen opp. De siste dagene har det stormen rundt konflikten i Ingebrigtsen-familien.

– Situasjonen er krevende for alle som står i den. Det tror jeg den er for alle som er involvert – både de som står nærmest og de som står rundt.



Han sier han vil fortsette som trener for Per Svela og Narve Gilje Nordås.

– Det er ikke viktig for meg å trene Narve, men jeg tror det er viktig for ham i første omgang å ha en trener som han er trygg på. Så er det viktig for meg å stå der med ham, på den måten som jeg sa, at jeg har lovt ham at jeg skal stå der og da gjør jeg det. Så lenge han vil og det er fornuftig, sier Ingebrigtsen til TV 2.

– Den dagen det ikke lenger er fornuftig, vil jeg selvsagt ikke gjøre det, fortsetter han.



– Dette er gutter som satser på idretten, og gjort det lenge. Jeg har hatt Narve i trening siden han var 15 år. Jeg er et menneske som holder det jeg lover, og når jeg har lovet Narve noe, så holder jeg det.



FORTSETTER SAMARBEIDET: Gjert Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås.

– Har du vurdert å trekke deg som trener for Narve?

57-åringen tar en liten tenkepause, før han svarer:

– Nei, jeg vil ikke si at jeg har vurdert å trekke meg som trener for Narve, det vil være feil å si. Men det er nok andre som på vegne av meg, har gitt meg gode råd har jeg sett eller forstått i media. Det er klart det er ting som kommer i en eller annen form. På selvstendig grunnlag har jeg ikke valgt å trekke meg.

– Jeg føler jeg fortsatt som trener har noe å bidra med. De som mener jeg ikke har noe å bidra med som trener må bare rekke opp hånden.



Han vil gjerne fortsette å bidra i sporten.

– Skal man si at man ikke trenger kompetanse på løping? Skal vi bare sende det ut av døra og ikke ta vare på det? Jeg synes jeg har et ansvar for å dra det videre.



Narve Gilje Nordås vant Hytteplanmila, og snakket ut om de siste dagene etter løpet.

– Det går bra rent sportslig og fysisk. Jeg skal ikke legge skjul på at det er mye å tenke på. Jeg går på skole, og det er vanskelig å fokusere på det. Man må sette seg virkelig godt inn i ting før man kommer med bastante meninger. Du må holde hodet kaldt og lukke munnen til det er klare bevis. Det er planen min, sier han til TV 2.



– Hvor lang tid tar det å fordøye alt?



– Det går noen dager og uker. Jeg har fått to år til å fordøye det, og selv da føler jeg trenger mer tid Man må høre alle versjonen, og ta seg de påstandene og bevisene man får, sier han.

Han er klar på at fremtiden er med Gjert Ingebrigtsen som trener.

– Jeg ser ingen grunn til å bryte med Gjert. Ingenting tilsier det nå. Jeg anser det som en sikker fremtid, og antar at jeg skal fortsette samarbeidet med ham.



HYTTEPLANMILA: Narve Gilje Nordås vant med trener Gjert Ingebrigtsen til stede.

Torsdag gikk løperbrødrene Henrik, Filip og Jakob sammen ut i en kronikk i VG.

De fortalte om en far som hadde brukt fysisk vold og trusler som en del av sin oppdragelse, og skrev at de fortsatt kjenner på ubehag og frykt.

Gjert Ingebrigtsen benektet dette gjennom advokat John Christian Elden.



– Det er klart du kjenner stormen og merker på omgivelsene at det er ting som foregår. Vi har stått i noen stormer før, så vi har mekanismer som vi bruker til å unngå å ta de verste støytene. Men det har vært tøft, og det er fortsatt tøft. Så vi får se hvilken vei det bærer, sier Gjert Ingebrigtsen.



– Jeg har vært vant med å stå i de stormene i mange sammenhenger. Det å holde fokus på det sportslige er faktisk en liten redningsplanke midt oppi det for da får du fjernet deg bort fra det fokuset alle andre tror du har.