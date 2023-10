Gjert Ingebrigtsen til TV 2: – Dette kom som en bombe

Gjert Ingebrigtsen er sjokkert etter at Norges Friidrettsforbund slapp nyheten om at treneren ikke får akkreditering til mesterskap i 2024.

– Dette kom som en bombe. Jeg er sjokkert og vet ikke hvordan jeg skal respondere, sier Gjert Ingebrigtsen på telefon til TV 2 fra høstferien i Spania.

Norges Friidrettsforbund kommer ikke til å gi akkreditering til treneren til neste års mesterskap. I tillegg har de innstilt på ikke å gi Ingebrigtsen akkreditering til Paris-OL.

Han avviser at han var informert på forhånd.

– Jeg har ikke vært i dialog med forbundet om dette. Det var ikke et tema på møtet vi hadde forrige mandag på Olympiatoppen. Da snakket vi kun om at vi skulle se an dette med akkrediteringsbiten, sier Ingebrigtsen.

SLUTT: I januar 2022 ble det klart at Gjert Ingebrigtsen ikke lenger skulle trener Jakob og sønnene. Her fra 2019. Foto: Jon Olav Nesvold / Bildbyrån

– Dette var vi ikke forberedt på. Jeg følte vi var i grei dialog i forhold til opplegget til Narve. Så nå er jeg bare satt ut. Noe mer har jeg ikke å si. Jeg må bare absorbere dette først, sier Gjert Ingebrigtsen.

– Han skal ha blitt informert



Friidrettspresident Anne Farseth fastholder at Gjert Ingebrigtsen har fått beskjed.

– Jeg har ikke snakket med ham selv, men han skal ha blitt informert, fastholder friidrettspresident Anne Farseth til TV 2.



FRIIDRETTSPRESIDENT: Anne Farseth. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

– Han skal være informert om dette. Hvorfor han sier at han ikke er det, kan kanskje sportssjefen, som har holdt i dialogen, svare nærmere på, sier hun.

TV 2 har gjentatte ganger forsøkt å nå sportssjef Erlend Slokvik torsdag, foreløpig uten å lykkes.

Svela: – Litt ut av det blå

Nordås' treningskamerat Per Svela stusser over Friidrettsforbundet.

– Dette kom litt ut av det blå. Plutselig leser jeg i avisen at han ikke får akkreditering, sier han til TV 2.



OVERRASKET: Per Svela (t.h.), treningskameraten til Narve Gilje Nordås. Foto: Vegard Grøtt / Bildbyrån

– For meg var det helt ukjent før jeg så det i nyhetsbildet. Jeg har ikke snakket med Narve eller Gjert. Det virker som det bare er en beslutning som har blitt tatt. Virker veldig spesielt, sier Svela.



I januar 2022 ble det klart at Gjert Ingebrigtsen ikke lenger skulle trene sønnene sine. Han har imidlertid fortsatt som trener for Narve Gilje Nordås.

Gjert Ingebrigtsen hadde heller ikke akkreditering til VM i Budapest.

Det er Olympiatoppen som avgjør hvem som får trenerakkreditering i Paris-OL neste år, men Friidrettsforbundet har gitt en innstilling på at Ingebrigtsen også der bør nektes adgang.

FORTSATT TRENER: Gjert Ingebrigtsen er ikke lenger trener for sønnene sine, men han har ansvaret for Narve Gilje Nordås, som tok VM-bronse i Budapest. Foto: Marius Simensen / Bildyrån

– Sentralt i begrunnelsen ligger trygge rammer med utøvere i sentrum, noe vi vurderer ikke er mulig slik situasjonen har vært over tid og er mellom Gjert og brødrene Ingebrigtsen, står det i uttalelsen fra Norges Friidrettsforbund torsdag.

Tirsdag skal Friidrettsforbundet presentere landslagene for 2024.