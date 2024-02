Gjert Ingebrigtsen siktet for kroppskrenkelse

Gjert Ingebrigtsen ble før nyttår siktet for kroppskrenkelse. Foto: Frode Sunde / TV 2

Det bekrefter Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding mandag. Ifølge advokat John Christian Elden dreier det seg om en episode med et håndkle.

Saken oppdateres.

Politiet bekrefter i en pressemelding at det er tatt ut en siktelse.



– Det er tatt ut siktelse for kroppskrenkelse i saken vi etterforsker mot Gjert Ingebrigtsen, sier politiinspektør Terese Braut Våge, og fortsetter:

– Jeg ønsker ikke å gå inn på hvorfor vi har tatt ut siktelse mot ham. Dette er en del av etterforskningen, og vi ønsker ikke å kommentere dette på nåværende tidspunkt.

Siktelsen ble tatt ut 21. desember opplyser politiet i pressemeldingen.

– Jeg kan ikke si noe mer enn det som står i pressemeldingen. En kroppskrenkelse kan være fra noe lite til noe alvorlig. Det er snakk om en kroppskrenkelse, definert som en voldshendelse, sier Braut Våge til TV 2.

– Hvordan ligger det an i Gjert-saken?

– Vi er jo fortsatt i en etterforskningsfase. Den går inn i en avsluttende fase. Det er få etterforskningsskritt igjen, sier hun.

Braut Våge sier at etterforskningsskrittene kan lede til flere etterforskningsskritt, men hun tror saken nærmer seg en konklusjon.

– Når tror du saken vil være ferdig?

– Det er vanskelig å si, men jeg tror vi er ferdig innen en måneds tid, opplyser hun til TV 2.

Foto: Fredrik Hagen / NTB

Dette sier Elden

Det var Dagbladet som meldte først at politiet hadde tatt ut siktelse mot Gjert Ingebrigtsen (58).

Gjert Ingebrigtsens forsvarer advokat John Christian Elden åpner til TV 2 om hva siktelsen går ut på.

– Politiet har siktet Gjert Ingebrigtsen for ett tilfelle hvor han skal ha slått et håndkle etter en fornærmet for flere år siden, noe som ansees som en mulig kroppskrenkelse. Dette forholdet har han forklart seg om overfor politiet i forrige uke, sier Elden til TV 2.



– Vi antar, som vi også tidligere har kommunisert, at denne saken vil henlegges når den endelig påtaleavgjørelsen blir klar. Utover det ønsker vi ikke å kommentere saken ytterligere så lenge den er under etterforskning, fortsetter Elden.



Gjert Ingebrigtsens forsvarer advokat John Christian Elden. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Yvonne-Larsen: – Ikke noe som vil falle bort



Bistandsadvokaten til flere av Ingebrigtsens barn Mette Yvonne-Larsen har uttalt seg om siktelsen til NRK.

– Jeg kan bekrefte at det foreligger en siktelse og at det etterforskes bredt. Etter min oppfatning er dette ikke noe som vil falle bort, heller tvert imot, sier hun til statskanalen.

Bistandsadvokaten til flere av Ingebrigtsens barn Mette Yvonne-Larsen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Sør-Vest politidistrikt åpnet en etterforskning av Gjert Ingebrigtsen på bakgrunn av sønnenes VG-kronikk.

I kronikken hevdet brødrene seg utsatt for vold i oppdragelsen, og at det lå bak bruddet med faren som trener.

Gjert Ingebrigtsen har selv benektet anklagene rettet mot ham.

– De uttalelsene som de kommer med er grunnløse. Jeg har aldri utøvd vold mot mine barn, uttalte han gjennom sin advokat til TV 2 etter brødrenes kronikk.