Gjert Ingebrigtsen får ikke akkrediteringer til mesterskap i 2024

Norges Friidrettsforbund innstiller på det samme for OL i Paris.

Norges Friidrettsforbund tildeler ikke Gjert Ingebrigtsen akkrediteringer i 2024, skriver forbundet på egne nettsider.

Det gjelder i utgangspunktet innendørs-VM i mars og EM utendørs i juni. Friidrettsforbundet vil også innstille på at Gjert Ingebrigtsen ikke får akkreditering til neste års OL i 2024.

Friidrettsforbundet skriver Gjert Ingebrigtsen er informert om beslutningen.

– Sentralt i begrunnelsen ligger trygge rammer med utøvere i sentrum. Noe vi vurderer ikke er mulig slik situasjonen har vært over tid og er mellom Gjert og brødrene Ingebrigtsen, står det i uttalelsen.

I januar 2022 ble det klart at Gjert Ingebrigtsen ikke lenger skulle trene sønnene sine. Han har imidlertid fortsatt som trener for Narve Gilje Nordås.

– Vi går ut med dette for å gi forutsigbarhet. Det har vært mye oppmerksomhet rundt dette over lang tid, sier friidrettspresident Anne Farseth til TV 2.



– Vi har selvfølgelig hatt dialog med alle involvert. Og dette er en beslutning som er tatt for å gi trygge rammer og bedre forutsigbarhet for at utøvere kan prestere, sier Farseth.



Friidrettspresidenten mener det er viktig å ha trygge rammer for utøverne.

– Det er vurdert at det ikke er mulig over tid med situasjonen til Gjert og brødrene Ingebrigtsen. En sak som har vært krevende over lang tid, sier Farseth.



Gjert Ingebrigtsen hadde heller ikke akkreditering til VM i Budapest.

Det er Olympiatoppen som avgjør hvem som får trenerakkreditering i Paris-OL neste år, men Friidrettsforbundet har gitt en innstilling på at Ingebrigtsen også der bør nektes adgang.