Gir seg etter hets

Komiker Erlend Osnes (45) har varmet opp hjemmefansen på Aspmyra. Frykten for at datteren skulle høre den verste responsen gjør at han sier stopp.

«Takk for meg folkens.»

Slik åpner Erlend Osnes Facebook-innlegget der han formidler at han gir seg som publikumsoppvarmer på Aspmyra etter søndagens 2-0-seier mot Strømsgodset.

Årsaken er det han beskriver som hets fra J-feltet på tribunen.

– I går kveld var ikke første gangen jeg fikk hets fra J-feltet på tribunen, men det var første gangen jeg fryktet at dattera mi på 10 år skulle få det med seg, skriver Osnes.



Erlend Osnes varmer opp publikum før en Eliteserie-kamp mot Godset i 2021. . Foto: Mats Torbergsen / NTB

Osnes har vært publikumsoppvarmer siden 2020-sesongen, men nå har komikeren fått nok.

– Stygge meldinger i sosiale medier, stygge blikk og frekkheter i på uteplasser i Bodø og hets og tilrop fra tribunen. Alt dette fra mennesker som ikke legger skjul på at de tilhører J-feltet og ikke ønsker å se meg før kamp fordi det ikke er innafor hvis man er en ekte supporter. Jeg tenker at man kan godt være uenig i hvordan man vil ha det før kamp, men den slags type oppførsel er uakseptabelt, skriver Osnes.



Han hevder at han har forsøkt å gå i dialog med Glimt-fansens harde kjerne.

– Jeg har gjentatte ganger prøvd å samarbeide med J-feltet som også vil lage liv på Myra, det har dessverre ikke latt seg gjøre. Vi har tidvis lyktes og skapt enorm stemning sammen, men så har det også blitt ganger der vi har vært tre grupperinger før kamp som har prøvd å skape stemning. Motstanderens supportere, J-feltet og jeg med en mikrofon og resten av Aspmyra, skriver Osnes og legger til:



– Ganske dumt egentlig, for foruten motstandernes supportere ønsker jo resten av oss det samme. Nemlig å støtte klubben i vårt hjerte



– Må rydde opp

Daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, er lei seg for at Osnes nå gir seg.



– Først av alt kjenner jeg på at det er ekstremt trist. Jeg blir bare lei meg på vegne av klubben og Aspmyra. Hets er helt uforenelig med det vi ønsker at Aspmyra skal være. Det er spesielt trist at det gjelder Erlend, som har gjort en fantastisk jobb for klubben og som har klubben i sitt hjerte, sier Thomassen til NRK.

Han tror ikke bråket handler om Osnes som person, men at den harde kjernen blant fansen ikke liker at noen andre drar i gang sangene.

Beskjeden er likevel klar.

– Vi ønsker ikke sånt på Aspmyra. Her må J-feltet rydde opp i egne rekker, sier Thomassen.

KLAR BESKJED: Bodø/Glimts daglige leder Frode Thomassen reagerer. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Veldig beklagelig

Christoffer Simonsen Klette, arrangementsansvarlig i J-feltet, sier det er beklagelig dersom Osnes har mottatt hets fra tribunen, men at han selv ikke har lagt merke til det.

– Men det skal så klart ikke forekomme. Hva han får tilstedt på sosiale medier eller ute på byen er ikke noe vi får med oss, sier han til Avisa Nordland.

De ivrigste Glimt-supporternes problem med oppvarmingen til Osnes er at de føler at det ikke er behov for det når J-feltet har et bra trykk.

– Vi har opplevd at når vi har bra trykk og han kommer inn, blir det litt drept. Men jeg vet også det er folk som er veldig for showet hans. Personlig synes jeg ikke det er nødvendig, men hvis han har opplevd hets er det veldig beklagelig, sier Klette.