Gir opp Kina-boikott: – Veldig farlig signal

Kvinnenes tennisorganisasjon, WTA har ikke avholdt turneringer i Kina siden 2021.

Boikotten var en respons til at tennisspilleren Peng Shuai plutselig forsvant, etter å ha anklaget tidligere visestatsminister Zhang Gaoli for seksuelle overgrep.

WTA krevde at det ble gjennomført en grundig og åpen etterforskning av anklagene, og å få direkte kontakt med den tidligere verdenseneren i doubles, for å forsikre seg om at hun er trygg.

Ingen av delene har skjedd.

Likevel returnerer nå de største tennisturneringene til Kina.

– Det er synd at det fremstår som om uthaling slår prinsipper, sier Tennis-ekspert og kommentator Sverre Krogh Sundbø til TV 2.

Han understreker at han ikke har annen kunnskap om saken, enn det som er offentlig kjent.

Tennisspilleren var viktig for å øke tennisinteressen i Kina. Her fra en tennisturnering for barn i 2021.. Foto: via TWITTER @QINGQINGPARIS / REUTERS

«Gigantisk misforståelse»

Anklagene fra Peng Shuai lå bare ute på det kinesiske sosiale mediet Weibo i 30 minutter før det ble fjernet.

Etterpå forsvant hun helt fra offentligheten i mange uker.

I februar i fjor dukket hun opp igjen, og hevdet til den franske sportsavisa L'Equipe at alt var en «gigantisk misforståelse».

Stabssjefen i den kinesiske olympiske komité fungerte som tolk for intervjuet.

– Jeg har aldri sagt at noen har begått overgrep mot meg, sa hun i L'Equipe-intervjuet, hvor hun også annonserte at hun ville legge opp.

WTA sier at de har fått forsikringer om at Peng er sikker, men har ikke fått muligheten til å ta direkte kontakt med henne.

Tennisekspert Sverre Krogh Sundbø håper WTA-sjef Steve Simon vet hva han gjør Foto: Erik Edland / TV 2

– Vi ønsker jo alle en fri uttalelse fra henne, utenfor Kinas grenser, men det viktigste er at sikkerheten og livskvaliteten hennes er ivaretatt, sier Krogh Sundbø.

Han tror det er mye offentligheten aldri vil få vite, og velger å stole på at WTA-sjef Steve Simon har tatt riktig avgjørele, om å returnere til Kina.

– Han har vært så prinsippfast og tydelig, at jeg velger å tro på at det er gode intensjoner og hensikter som ligger bak, selv om de ikke får noen offentlig seier eller resultat ut av boikotten.

Viser ingen tegn til endring

Gerald Folkvord er politisk rådgiver i Amnesty. Han synes det er veldig synd at WTA nå tar en u-sving i markeringen sin mot Kina.

Han kaller tennisorganisasjonens umiddelbare markering i Peng-saken forbilledlig.

– Som en av veldig få har de vist at ansvaret deres for utøveren er viktigere enn penger, sier Folkvord.

Gerald Folkvord, politisk rådgiver i Amnesty. Intervjues om forsvinningen til den kinesiske tennisspilleren Peng Shuai. Foto: Kristin Grønning / TV 2

WTA og Steve Simon har høstet mye skryt, som eneste internasjonale idrettsorganisasjon som har tatt et standpunkt mot menneskerettighetsbrudd i Kina.

I begrunnelsen sin for å returnere sier Simon at det ikke var noen tegn til at endring, og at en forlenget boikott bare ville ført til at turneringene og spillerne måtte betale en «ekstraordinær pris».

WTA-sjef Steve Simon håper at å returnere til Kina vil gi dem større påvirkningskraft. Foto: Tim Heitman / AP

Det er ingen tvil om at de kinesiske turneringene er økonomisk viktige for WTA-touren.

I siste fulle sesong før koronapandemien ble det holdt hele ni turneringer i Kina.

Ifølge The Guardian stod de kinesiske turneringene for hele 30 millioner dollar i premiepenger. I tillegg dekket de kostnadene for å holde WTA-finalen i Shenzhen. I fjor måtte WTA spytte i fra egen lomme for å holde konkurransen gående.



– Det er trist at de nå legger seg flat. Det sender et veldig farlig signal til Kina om at hvis de bare venter lenge nok, så gir de seg når de går glipp av pengene.



– Likevel er denne saken et godt eksempel til etterfølgelse. Boikotten til WTA viser andre organisasjoner at det er mulig å markere seg mot Kina, mener Folkvord.