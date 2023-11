Gir 86 millioner til Brann – kvinnene flytter inn på Brann Stadion

Sparebanken Vest og milliardæren Trond Mohn går inn med 86 millioner kroner i Brann slik at både banen og treningsfasiliteter oppgraderes.

– Det største løftet i historien, sier styreleder Aslak Sverdrup under en pressekonferanse på Brann Stadion torsdag.

En av klubbens store ambisjoner er å kunne gjøre Brann Stadion til fast hjemmearena også for kvinnene.

– Anleggssituasjonen her har vært slik at den ikke har tålt økt bruk. Vi ønsker at begge våre lag skal ha tilgang på gress, sier Sverdrup.

Men klubben skal bytte ut sitt naturgress med hybridgress. Dermed vil matten tåle flere kamper – slik at også Brann Kvinner kan spille sine hjemmekamper på Brann Stadion.

OPPGRADERES: Brann Stadion og treningsbanene på Nymark. Foto: Elias Engevik / TV 2

Byggestart er allerede i månedsskiftet november/desember, og første fase er ferdig 1. april 2024.

Det blir et ekstraordinært årsmøte om 14 dager der planene skal vedtas.



GIR PENGER: Trond Mohn, som er ikledd blå dress, bidrar med midler til Brann. Foto: TV 2

Klaveness: – Ny standard for hele norsk fotball

Norges fotballpresident Lise Klaveness er tydelig på hvor viktig dette løftet er for kvinnefotballen.

– Som liten drømte jeg om å spille i Brann-drakt. Det rakk jeg aldri. I dag kan jenter heldigvis både drømme og få muligheten til å spille i den røde drakten på Brann Stadion. Med dette historiske løftet får vi en reell likestilling ved at jentene nå både kan spille kamper på stadion og ha samme treningsfasiliteter, sier Klaveness i pressemelding i forbindelse med nyheten.

Norges fotballpresident Lise Klaveness. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Kvamme: – Helt fantastisk



Kvinnelaget har tidligere brukt Stemmemyren som sin hjemmebane, mens de ved noen tilfeller har spilt kamper på Brann Stadion.

Brann Kvinner-kaptein Cecilie Redisch Kvamme ser fram mot å spille hjemmekampene sine på Brann Stadion.



– Jeg er utrolig stolt over å være en del av en klubb som går foran og kjemper for like muligheter for kvinner og menn. At vi nå skal trene og spille kamper regelmessig på Brann Stadion er bare helt fantastisk, sier kapteinen i samme pressemelding.



Brann Kvinner-kaptein Cecilie Redisch Kvamme Foto: Ingrid Wollberg

TV 2s fotballekspert Ingrid Ryland mener investeringene er svært viktig for Brann Kvinner – og hele klubben.

– Det er utrolig viktig at man utvikler infrastrukturen. Det gjør det lettere å heve standarden i alt man gjør – i forhold til trening og spillerutvikling. Det er viktig dersom man skal henge med utviklingen i Europa, mener hun.