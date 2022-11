Gikk ut og ba om penger: Nå har de fått 30 millioner kroner

I slutten av september lanserte toppidrettssjef Tore Øvrebø satsningen "Summit 2024" i et forsøk på å løfte de fattigste olympiske og paralympiske sommeridrettene i Norge blant annet gjennom økonomisk støtte fra næringslivet.

Nå har det første store beløpet tikket inn.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø er svært tilfreds med de tildelte midlene, og håper samtidig det gir en smitteeffekt.

– Det betyr veldig mye både for satsningen og at den blir mer synlig. Samtidig vil dette bidra til at andre også ser at denne satsningen er noe å støtte opp på, sier Øvrebø.

30 millioner kroner fordelt over fire år

Det er Sparebankstiftelsen DNB som står bak tildelingen av 30 millioner kroner spredd ut over fire år.

Sissel Karlsen i Sparebankstiftelsen DNB begrunner tildelingen med at de ønsker å fokusere på de utøverne som ikke får nok spalteplass i media fra før.

– Det vi ser er at næringslivet velger å støtte de som allerede har mye, men vi ønsker å fokusere på de som ikke syns like mye i media for de har ikke mye penger til å kunne utøve sin idrett. Der tror vi at vi kan gjøre en forskjell med våre midler, sier Karlsen.

Karlsen presiserer at målet deres er å få barn i aktivitet. For å få til det, må man vise en bredde av hva som finnes av idrettsaktiviteter.

Hun er krystallklar på betydningen denne støtten har for utøverne.

– Å motta et slikt beløp tror jeg er være eller ikke være for utøverne. Man kan tenke seg at dette er jobben deres.

Ettersom støtten kommer fra en stiftelse, så bidrar det til å synliggjøre satsningen i et større samfunnsperspektiv, mener toppidrettssjefen.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Når støtten kommer fra en stiftelse som Sparebankstiftelsen DNB som har et stort samfunnsengasjement, så opplever vi at dette prosjektet (Summit 2024) får en annerkjennelse av at dette er viktig også i et samfunnsperspektiv, og ikke bare i et idrettsperspektiv, sier Øvrebø og fortsetter:

– Dette er et synlig bevis på at Sparebankstiftelsen DNB er med på å bygge opp under mangfoldet i norsk toppidrett.

Påvirker prestasjonene

De ti sommeridrettene dette gjelder er bordtennis, skateboard, bryting, kampsport, padling, seiling, roing, skyting, svømming og triatlon.

Toppidrettssjefen påpeker samtidig at mangelen på finansiering påvirker prestasjonene, og frykter at mange velger bort toppidrett på grunn av dårlige økonomiske vilkår.

– I de ti idrettene som har flott prestasjonskultur og veldig dårlig økonomi er det for mange utøvere som får for dårlig sportslig opplegg fordi de for eksempel ikke klarer å finansiere treningssamlinger, sier Øvrebø.

Øvrebø maler et dystert bilde over den økonomiske situasjonen mange av disse utøverne befinner seg i.

– Den enkleste statistikken er at 60 prosent av de som får stipend i Olympiatoppen, som er de aller beste toppidrettsutøverne i Norge, lever under det EU definerer som fattighetsgrensen på 260 000 kroner i året.

– Kan fokusere mer på idretten

En av utøverne som har tatt imot søtten fra Sparebankstiftelsen DNB med åpne armer, er Elias Nilsen (21).

21-åringen har drevet med skateboarding i over ti år, og sikter nå på sommer-OL i 2024. Han mener at den økonomiske støtten bidrar til at han kan fokusere mer på sine sportslige prestasjoner.

SKATEBOARDING: Elias Nilsen (21) har drevet med skateboarding i over ti år, og sikter nå mot sommer-OL i 2024. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Den økonomiske støtten betyr veldig mye for oss utøvere, for det koster en del penger å reise rundt på diverse treningssamlinger og treningsleir, sier Nilsen og legger til:

– Siden det koster mye penger å reise på samlinger og liknende, så betyr det veldig mye å få støtte til. Det betyr også at vi som utøvere kan fokusere mer på de sportslige prestasjonene våre, og ikke så mye på det økonomiske.