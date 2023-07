Gikk som eneste påmeldte inn til NM-gull - så kom drømmebeskjeden

JESSHEIM (TV 2): Kristoffer Randall var under friidretts-NM på Jessheim den eneste påmeldte i 5000m kappgang.

Det er ikke ofte man kan si at noen spaserer inn til et NM-gull. Men det kan man faktisk si at skjedde torsdag denne uken.

16 år gamle Kristoffer Randall var den eneste påmeldte i herreklassen på 5000 meter kappgang. Den hardtsatsende 16-åringen hadde derfor små problemet med å sikre seg et NM-gull.

– Det var kjempefint. Jeg var litt bak pers, men det går fint. Jeg har endret teknikk litt, men det var kjempegøy, sier den entusiastiske unggutten til TV 2 like etter at gullet var sikret.

Norgesmesteren har satset i fire, fem år. Det hele begynte med løping, men nå har han funnet gleden med kappgang. En glede som han håper å holde på livet ut.

– Morsom historie

Men det var dog noen tilfeldigheter som førte han til nettopp kappgang.

– Det er faktisk en veldig morsom historie. Pappa så meg løpe og sa det var rart. At «han der løper jo liksom ikke». Han så på teknikken og så at jeg løp lavt over bakken, så det er litt morsomt.

– Hvordan er det å være den eneste påmeldte i et NM?

– Det var litt kjipt, men jeg synes jentene gjorde en god jobb med å dra meg. Jeg både tror og håper det blir flere påmeldte neste år.

I kvinneklassen var det tre påmeldte. Begge klassene begynte samtidig.

Knakk sammen - så kom drømmebeskjeden

Til TV 2 forteller Randall om et drivende ønske om å bli ordentlig god i idretten han har forelsket seg i. Og han smiler godt når han snakket om det.

Drømmen er at han skal bli tatt ut til nordisk mesterskap, komme seg opp på juniorlandslaget og så ta det videre.

Samtidig som den rykende ferske Norgesmesteren forteller om dette kan man merke at svarene blir kortere. Han holder seg også til siden av magen sin og forklarer at han har vondt.

16-åringen setter seg på bakken like ved siden av der intervjuet ble gjennomført og får en flaske vann av TV 2. De 5000 meterne kostet. Men han fikk etter kort tid samlet seg og kom seg over kneika igjen.

Og lysere skulle det bli.

– Hei Kristoffer! For en prestasjon! Gratulerer så masse. Hva sier du til å være med på nordisk mesterskap?

DRØMMEBESKJED: Mari Bjone kom inn like etter TV 2-intervjuet og fortalte 16 år gamle Kristoffer Randall at han blir tatt ut til Nordisk mesterskap. Foto: Ole Thomas Halvosen/TV2

Ordene kom fra Mari Bjone som er talentutviklingsansvarlig i Norges Friidrettsforbund. Bare to minutter etter at Randall har fortalt om drømmen sin til TV 2 så går den altså i oppfyllelse. Og gliset er ikke til å ta feil av. Dette betyr mye.

Like etter den beskjeden kom var det ut for å motta gullmedaljen. Sjelden har en 16-åring glist bredere. Nå er han imidlertid klar på å legge ned en solid jobb for å sikre seg enda flere medaljer og gode opplevelser i tiden som kommer.