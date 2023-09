19 svenske idrettsstjerner tar et stort oppgjør og vil ha en endring i idretten.

Det skjer med bakgrunn på kysseskandalen, der Spanias tidligere fotballpresident Luis Rubiales kysset Spania-spiller Jenni Hermoso mot hennes vilje etter VM-triumfen.

I et felles opprop, hvor profiler som Charlotte Kalla, Magdalena Forsberg og Anja Pärson er med, tar de til orde for det de kaller for utdaterte maktstrukturer i idretten.

– Gi faen i våre kropper. Det er nok nå, står det i uttalelsen til de 19 idrettsstjernene utgitt i tidsskriftet Femina.

Søndag gikk den spanske fotballpresidenten av etter kysset som har skapt raseri i fotballverden.

– VM-finalen handlet om noe helt annet enn den fantastiske fotballen vi har fått se. Den handlet om en person som utnyttet sin makt på et sett som ikke er bra for sporten eller verden, sier den svenske målvakten Hedvig Lindahl i oppropet.

– Jeg står hundre prosent bak oppropet #gefaniminkropp, sier den tidligere langrennsstjernen Charlotte Kalla.

PROFIL: Den tidligere langrennsutøveren Charlotte Kalla. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Alpinisten Anja Pärson, som har gull i OL og VM, slenger seg på.

– Det er ikke ok på noe vis, og det får ikke fortsette. Det er nok nå. Det må bli en endring, sier hun til Femina.

I slutten av august satte Rubiales sinnene i kok da han formidlet at han ikke ville trekke seg som fotballpresident.



Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) svarte med å suspendere Rubiales. Han ble også beordret til ikke å kontakte Hermoso eller hennes nærmeste.



Mer enn 50 spanske spillere kunngjorde at de ikke ville spille for landslaget så lenge Rubiales var president.

Denne uken ble det også kjent at Hermoso går til sak mot Rubiales.