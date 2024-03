Genierklært direktør tilbake i Liverpool: Røper planer

BlueCo: Chelsea og Strasbourg

Ineos: Manchester United (Eier kun 25 posent) Nice, FC Lausanne-Sport og samarbeider med Racing Club Abidjan

Red Bull: RB Leipzig, New York Red Bulls, Red Bull Bragantino, Red Bull Brasil, FC Red Bull Salzburg.

New City Capital and Pacific Media Group: Barnsley, Thun, Oostende, Nancy, Esbjerg, Den Bosch, Kaiserslautern and Tychy.

Eagle Football Holdings: Crystal Palace, Lyon, Botafogo, Molenbeek, FC Florida