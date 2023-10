Genialt eller Norges største idrettsskandale?

Campus Ekeberg – Norges mest geniale prosjekt eller Norges største idrettsskandale?

Jeg fattet interesse for Campus Ekeberg (CE) da boblen sprakk i sommer.

Det daværende byrådet kunne ikke gi økonomisk garanti og påpekte at prosjektet innebar for stor risiko. Denne beskjeden var en skuffelse for mange, og vi følte sympati for Bekkelaget Sportsklubb (BSK), en av Norges største idrettsklubber. BSK, i likhet med mange andre idrettsklubber i Oslo, sliter med begrenset hallkapasitet og må reise langt for å trene.

BSK og Oslo-idretten trenger flere idrettsanlegg. Derfor er Campus Ekeberg et genialt konsept, da det samler flere idrettsgrener og kommunale tjenester under samme tak. Dette representerer en mer bærekraftig modell i en by med begrensede kommunale utviklingstomter.

Kommunen sa nei!

Da boblen sprakk, sprakk også Oslo Idrettskrets (OIK). I mediene så vi en frustrert generalsekretær som sterkt kritiserte Oslo kommune og byrådet. Det virket som om alle idrettsklubbene i Oslo var enige, det var tross alt generalsekretæren som uttrykte klagen på vegne av 299 604 medlemmer fordelt på 842 idrettslag. Det var en tydelig konfrontasjon med en av de viktigste samarbeidspartnerne for Oslo idretten.

Som forkjemper for at det bygges langt flere idrettsanlegg i Oslo, ble jeg nysgjerrig og begynte å undersøke saken nærmere. Jeg leste dokumenter og rådførte meg med flere idrettsklubber for å få mer innsikt og for å forstå situasjonen bedre. Etter hvert begynte jeg å se at det var flere problemer som hadde bygget seg opp.

Tina Rødahl har engasjert seg sterkt i Campus Ekeberg prosjektet Foto: Jo Morgan Hartvin

Problem 1: Oslo Idrettskrets sin rolle

Flere klubber har uttrykt bekymring rundt Campus Ekeberg prosjektet. Felles for klubbene er at de ønsker en storarena for BSK, men at problemet er OIKs rolle i dette. Hvilke konsekvenser har deres enorme ressursbruk hatt for videreutviklingen av resten av Oslo idretten?

Problem 2: Høye kostnader og høy risiko

I august begynte flere idrettsklubber å reise bekymringer angående den økonomiske bærekraften i prosjektet. Derfor inviterte OIK til et åpent informasjonsmøte 4. september. Under møtet ble det informert om at det samlede kravet til kommunen for å dekke foreløpige kostnader ligger i området 100–150 millioner, selv om de direkte kostnadene er lavere.

Det er også mulig at OIK vil bli saksøkt av entreprenør, og at OIK er villige til å bruke mer penger på advokater og rettssak. Dette vil øke kostnadene ytterligere.

Under informasjonsmøtet innrømmet også OIK at det aldri har eksistert en skriftlig avtale mellom dem og Oslo kommune. Dette betyr at OIK har igangsatt prosjektet, revet bygg med påløpende kostnader, uten å ha hatt på plass formelle kontrakter og nødvendige politiske godkjennelser. I tillegg ble det spurt om avtalen mellom BSK og OIK, hvor blant annet kostnader og risiko er fordelt.

Det kunne også oppfattes som om generalsekretæren under møtet prøvde å nedtone risikoen ved å antyde at regningen trolig vil bli pålagt Oslo kommune. I så fall blir utfordringen at kostnaden trekkes fra kommunens idrettsbudsjett, med færre midler tilgjengelig til å utvikle idrett og idrettsanlegg i Oslo.

Problem 3: Pantsatt Ekeberghallen for 335 millioner kroner

Ifølge Statens kartverk er det registrert pant i Ekeberghallen for 335 millioner gjennom 2021 og 2022. Største panthaver er entreprenør Backe med 180 millioner kroner. Eiendommen eies av Oslo kommune, mens OIK har festerett. Hvem som har signert på pantedokumentene, de reelle pantebeløpene, og hva slags beslutninger i hvilke organer som er fattet for disse, vites ikke av undertegnede. Men pantsettingen av hallen har skapt bekymring for at Oslo-idretten kan miste Ekeberghallen.

Problem 4: Har OIK’s medlemmer akseptert lån på de riktige premissene?

For å finansiere CE, trengte OIK godkjenning av en låneramme fra kretstinget, idrettens generalforsamling. Den første søknaden fra OIK ble presentert på et ekstraordinært kretsting 21. oktober 2019. Ifølge årsprotokollen ble det vedtatt å godkjenne en låneramme på opptil 450 millioner kroner. Vedtaket baserte seg på et prosjekt som var betydelig mindre enn det nåværende CE-prosjektet.

Imidlertid, i årsberetningen fra 2020 skrives følgende: «Etter bestilling fra Utdanningsetaten har prosjektet gjennomgått betydelige endringer, både når det gjelder romløsninger og skoledelens omfang». Flere klubber reiser spørsmål om hvorvidt kommunens bestilling var bindende eller kun var uforpliktende innspill. Videre er det usikkert hvor godt dette ble kommunisert til idrettstinget før lånerammen ble godkjent i 2019. Men mye tyder på at prosjektet har vært uavklart og rotete fra kommunens side også.

For å realisere CE-prosjektet, må kretstinget nå godkjenne en låneramme på opptil 850 millioner, noe som ble satt på hold av tinget i 2022. Medlemmer påpekte manglende inntektsavtaler og risikorapport som belyser konsekvensene prosjektet kan ha for de enkelte klubbene og deres medlemmer.

Problem 5: Gjelder demokratiet og ytringsfriheten i Oslo Idrettskrets?

Flere klubber har uttrykt skepsis angående hvordan kretstinget ble gjennomført i 2019. Kritikken går blant annet på at tinget ikke var representativ og for dårlig tid til å sette seg inn i saken. Medlemmer som hadde uttrykt kritikk mot prosjektet på forhånd, opplevde også begrensninger i å kunne delta da OIK viste til hjemler, som ikke hadde vært praktisert på tidligere kretsting. Dette kan kanskje også forklare hvorfor det kun var én stemme som var imot godkjennelsen av lånerammen.

Det føyer seg inn i den generelle skepsisen flere klubber har til OIK’s håndtering av kritikk.

Utestengte barn i tre år

Klubber og deres medlemmer har blitt utestengt i opptil 3 år uten mulighet til å klage på beslutningen til et annet høyere organ. For idretten, som er avhengig av OIK for økonomisk støtte og tilgang til offentlige haller, kan det oppleves risikabelt å ytre sin uenighet.

Det er derfor viktig at OIK fremover viser mer åpenhet om detaljene rundt finansieringsplanen og prosjektets risiko for den enkelte klubb og deres medlemmer. For det er et paradoks hvis konsekvensene blir at idrettsklubbene i Oslo må øke medlemskontingenten på grunn av OIK, som i dag kritiserer klubber nettopp for å ha for høye priser.

Så er det opp til alle medlemmene å bestemme hva jobben til OIK skal være i årene fremover og om de har tillit til at OIK praktiserer sine egne verdier som er kompetent, engasjert, troverdig og åpen organisasjon.