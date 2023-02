Gått ned flere kilo: – Påvirker psyken

På nyttårsaften vant Anna Odine Strøm sitt første verdenscuprenn, ni år etter debuten på øverste nivå.

Siden da har det blitt ytterligere tre seire for skihopperen. En av årsakene til de gode prestasjonene er at hun er betydelig lettere nå, sammenlignet med da sesongen startet.

– Jeg har hatt et godt team rundt meg og vi har lagt en god plan, både med tanke på fysisk trening, ernæring og hopping. Vi har fått til en god prosess på alle områder. De gode resultatene har fulgt etter, sier Strøm om framgangen.

GULL: Anna Odine Strøm ble norgesmester tidligere i vinter, da Silje Opseth tok sølv og Maren Lundby ble nummer tre. Foto: Geir Olsen

Tidligere har 24-åringen slitt med mye smerter i ryggen, smerter hun ikke har merket like mye denne sesongen.

I tillegg til lærdom og erfaring fra Maren Lundbys prosess med å gå ned i vekt, har det vært en av årsakene til at den formsterke hopperen både har økt treningsmengden og trent på en annen måte enn før.

– I går var jeg mellom tre og fire kilo lettere enn det jeg var da sesongen startet. Det har vært en gjennomgående prosess. Vi har forsøkt å holde sentrale ting i sjakk og samtidig passe på at det ikke går for fort, forteller Strøm.

Færre kilo gir lengre skihopp

Lundby har tidligere sagt at en kilo kroppsvekt kan tilsvare fire meter i hoppbakken. Også Anna Odine Strøm har merket forskjell.

– I bakken har det ganske stor effekt. For min del har det vært en prosess. Det å kunne spise mer og likevel se at vekten går riktig vei. Det har vært veldig positivt.

Den siste tiden har Strøm seilt opp som en medaljekandidat i VM.

Noen har utfordringer med for mye og noen har utfordringer med for lite, så vi prøver å støtte hverandre uansett. Anna Odine Strøm

Torsdag kjemper kvinnene om VM-gull i normalbakken. 24-åringen vant kvalifiseringen onsdag kveld.

– Er de lange hoppene en direkte konsekvens av lavere vekt?

– Ja, det er det. Rent objektivt, så er det det. Så må balansen i kroppen ivaretas i tillegg. Det er ikke bare det vekten sier som har betydning. Jeg har klart å være i en god prosess og vært i god balanse hele veien. Det har vært like viktig som tallet på vekten, forklarer Strøm.

– Påvirker psyken

Det er ingen hemmelighet at skihoppere i verdenstoppen må «passe vekten». Det kom likevel noe overraskende da Maren Lundby åpent fortalte at hun måtte ned i vekt for å komme tilbake i verdenstoppen.

Fortsatt snakkes det lite om vekt og vektproblemer i toppidretten.

SMILER: Anna Odine Strøm er på plass i Planica og er blitt for medaljekandidat å regne før konkurransen i normalbakken Foto: Heiko Junge

– Du skal aldri spørre en kvinne om hennes vekt eller alder, egentlig. Men, dette er toppidrett. For oss er det et objektiv mål, og jeg jobber fortsatt med å se på det som et objektivt mål, for ellers påvirker det psyken for mye, sier Strøm.

– På hvilken måte?

– Det er litt sånn at hvis du føler deg bra og har en god balanse i kroppen, og så går du på vekten og ser at den viser mer enn du trodde, da får du en liten selvtillitsknekk og så går ikke ting like bra som hvis du ikke hadde gått på vekten. Sånn er det.

Likevel velger skihopperen, som virkelig skal forsøke å hoppe etter Wirkola, hopplegenden som kommer fra samme by, å fortelle åpent om egen vektnedgang.

– Vi prøver å ha åpenhet i laget rundt det, for alle vet at alle har sine utfordringer. Noen har utfordringer med for mye og noen har utfordringer med for lite, så vi prøver å støtte hverandre uansett.

Lundbys metode

Landslagshopperen forteller at hun har støttet seg på Maren Lundby, for å spørre om hjelp og råd underveis i prosessen.

Hopp-kollegaen jobber stadig for å komme tilbake til match-vekt på en forsvarlig måte.

– Jeg vet at de andre jentene har gjort noe av den samme typen trening som jeg har gjort, basert på mine erfaringer. Jeg føler ikke at det har påvirket negativt på noen måte, det ser i alle fall ikke slik ut i bakken, sier Lundby.

VENNINNER: Maren Lundby og Anna Odine Strøm har vært lagvenninner i flere år. Nå lærer de av hverandre Foto: Olsen, Geir

Den regjerende verdensmesteren er sikker på at hele laget har lært av det hun selv har vært gjennom.

Det som har vært opplest og vedtatt med tanke på trening for hoppere tidligere, har endret seg den siste tiden.

– Det har vært sånn at som skihopper skal du være eksplosiv og du skal gjerne ikke prioritere utholdenhetstrening. Vi har sett at dersom du skal ha en lang karriere, hvor det kreves at du har en ganske lav kroppsvekt, så er det viktig å øke energiforbruket slik at helsa også ivaretas, forklarer Lundy.