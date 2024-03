Går knallhardt ut mot skitoppens NRK-uttalelser: – Feilaktig og villedende

– Saken har nå pågått i snart fire år, og det har ikke vært noen utvikling i saken til tross for at både NIFs og NSFs lovutvalg har støttet utøverne. Og NSFs lovutvalg har stilt seg bak utøvernes forslag til ny ordlyd om «image rights» i landslagsavtalen.

– Utøverne har kun fremsatt et krav om at NSF og utøverne sammen må bli enige om hvordan NSF kan benytte utøvernes «image rights» - slik NSFs eget lovutvalg har avgjort - og utøverne har i tillegg presisert at de skal medvirke i NSFs sponsoravtaler i henhold til gjeldende solidaritetsprinsipper innen idretten.

– Jeg minner om at denne saken er prinsipielt viktig for alle utøverne tilsluttet NSF, og at det er direkte feil at saken kun gagner de mest profilerte utøverne. Som utøverrepresentant har Aleksander Kilde vært talerør for alle utøverne på landslaget, og formålet har hele tiden vært å arbeide for mer balanserte vilkår for alle utøverne på landslaget. Det er derfor NISO også støtter utøverne i denne saken.

– Ja, jeg registrerte at Baumann uttalte i Dagsnytt 18 at det kun var tre utøvere som ikke har signert landslagsavtalen. Dette stemmer jo ikke, og det vet han godt. Det er ingen av utøverne på alpinlandslaget som har signert, og Baumanns feilaktige og villedende uttalelse gir et inntrykk av at det kun er de tre «stjernene» som går mot fellesskapet og ønsker endringer. Det er uheldig når slike uriktige opplysninger spres offentlig, og det er også relativt uklokt rent kommersielt å rakke ned på sine største salgsobjekter på en slik måte.

– Selv om NSFs eget lovutvalg har godkjent utøvernes forslag til landslagsavtale, har utøverne akseptert at det nedsettes et utvalg som skal arbeide med å finne en optimal fordeling og forvaltning av disse markedsrettighetene for både NSF og utøverne, forutsatt at utvalget er satt sammen på en balansert måte og at utøverne får reell medvirkning. Dette har NSF ignorert fullstendig, og utøverne har ingen tillit til at dette utvalget også vil ivareta utøvernes interesser i saken. Arne Baumann har for eksempel ikke vist noen reell vilje til å løse saken, og han skal lede utvalget. Styremedlem Erik Brun var først oppnevnt som medlem i utvalget til tross for at han tidligere har konkludert med at det ikke er behov for endringer av betydning i landslagsavtalen, og utvalgsmedlem Iver Stuan uttalte nylig til Dagbladet at han ikke kan forstå at utøverne ikke er fornøyde med nåværende landslagsavtale og at «hvis de vil være på et landslag, må de forstå at det er for laget og ikke for enkeltutøvere».

– I tillegg har NSF oppnevnt utøvere som er midt i sesongen til å representere utøvernes interesser i utvalget, og det er merkelig dersom NSF forventer et gjennomarbeidet bidrag fra dem. Utøvernes forslag har vært at de skal få rett til å oppnevne to resurspersoner til utvalget, men heller ikke der har de blitt hørt.

– Etter hva vi er kjent med har det ikke vært noen møter i dette utvalget, og det er derfor lite sannsynlig at utvalget vil kunne ferdigstille en omforent modell innen mai.