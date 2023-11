– Går ikke lenger an å forsvare

Sarpsborg 08-Vålerenga 3–2

Siden forrige landslagssamling er det blitt tre tap på rad for Stefan Strandberg (33) og Vålerenga.

Hovedstadslaget har sluppet inn åtte mål.

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah mener at midtstopperen har vært blant Vålerengas svakeste spillere i flere av disse kampene.

Han understreker at han synes at påstandene om at Strandberg har hatt klippekort på landslaget til tider har vært urettferdige.

Men:

– I elleveren går det ikke lenger an å forsvare at han skal spille. Det er ingenting av det han har levert for Vålerenga siden forrige samling som er i nærheten av landslagskvalitet. Samtidig har Ajer spilt fast for et Brentford-lag som står med tre strake seirer i Premier League, melder Amankwah.

– Da er det uforståelig om Strandberg blir valgt på bekostning av Ajer i en ellever, uansett formasjon og andre argumenter, fortsetter TV 2s fotballekspert.

– Tiden er moden for noe nytt

Tidligere midtstopper, kaptein og landslagslegende Rune Bratseth, mener at slike diskusjoner blir veldig svart-hvitt, men at tiden nå er moden for noe nytt.

– Vi rundt vet ikke hvordan det er på treningene og i garderoben. Strandberg har overprestert over tid, men er en ledertype og har på ingen måte gjort seg bort under landskampene synes jeg. Nå kommer det to kamper av null betydning, så da er nok tiden moden for noe nytt.

Forrige samling startet Kristoffer Ajer mot Kypros, mens Strandberg startet den tøffeste kampen mot Spania.

I FLYTSONEN: Siden forrige samling har Kristoffer Ajer startet tre Premier League-kamper på rad for Brentford. Samtlige er blitt vunnet. Foto: GLYN KIRK

Tirsdag skal troppen til den kommende samlingen tas ut.

Amankwah mener at landslagssjef Ståle Solbakken har fått noe å tenke på også der, og ikke bare med tanke på startelleveren:

– Når det gjelder troppen, må Ståle Solbakken også spørre seg om en spiller som spiller i et av Eliteseriens svakeste forsvar hører hjemme i en landslagstropp. Hva er det han ser i Strandberg sine prestasjoner den siste måneden som forsvarer at han skal bli tatt ut?

Bratseth tror nok at Solbakken kunne tenkt seg mer å velge i når det kommer til stopperplassen, og påpeker at skader og spilletid er viktige faktorer.

– Nivået Strandberg spiller på til daglig er ikke godt nok. Vi trenger midtstoppere som spiller ukentlig på høyest mulig nivå. Et stort problem for Ståle er jo at stopperne har slitt med mye skader, i tillegg til at de ikke spiller fast. Vi ser nå at Østigård spiller mer for Napoli, også har du Hanche Olsen og Ajer som spiller så å si hver kamp i gode ligaer når de er skadefrie, og det trenger vi mer av, sier Bratseth.

LEGENDE: Tidligere landslagskaptein Rune Bratseth Foto: Bildbyrån / BILDBYRÅN

Foreslår nytt stopperpar

Når TV 2 spør hvem han hadde foretrukket som de to stopperne, kommer han med et aldri så lite overraskende svar.

– Jeg synes det hadde vært kult og prøvd Sander Berge og Kristoffer Ajer som stoppere. Det er mye fysikk og fart, og jeg tror de hadde fungert bra sammen, men dette er selvfølgelig ikke like lett ettersom Berge ikke spiller stopper i klubblag, men jeg tror absolutt de kunne gjort en god jobb som Norges stopperpar, avslutter Bratseth.