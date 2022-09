Går hardt ut etter vingeklipping: – Det er to ting vi reagerer på

TAR SPORTSSJEFEN I FORSVAR: Atle Guttormsen (t.h) mener det var feil at Erlend Slokvik (t.v) mistet ansvaret for landslagsutøverne i friidrett. Han mener forbundet burde holdt seg til planen om å ansette en person med ansvar for de unge talentene. Foto: Lise Åserud / NTB

Mens ansettelsen av Håvard Tjørhom som landslagsansvarlig ble mottatt med smil hos familien Ingebrigtsen og teamet til Karsten Warholm, ble den mottatt med undring hos Atle Guttormsen. I tillegg til å være pappa og trener for stavhoppersønnene, er han leder i SK Vidar som er en av landets største friidrettsklubber.

– Det er to ting vi reagerer på. For det første kom det veldig brått. Det var utlyst en stilling til en som skal ta seg av U23-utøverne, så plutselig får vi en ny sjef for våre landslagsutøvere. Og dette skjer uten at vi er informert, eller forespurt om råd på noe måte. I stedet får vi vite om det via TV 2, sier Guttormsen.

Henrik Ingebrigtsen var før helgen en av de som jublet for at Tjørhom gjorde comeback.

JUBEL: Henrik Ingebrightsen mener det er bra at Tjørhom gjorde comeback. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Et tydelig signal om at man fra nå ønsker å drive med toppidrett. Absolutt et steg i riktig retning, skrev Henrik Ingebrigtsen i en sms til TV 2.

Det skjønner ikke Guttormsen noe av.

– Har dere i Vidar hatt noe grunn til å være misfornøyd med jobben Erlend Slokvik har gjort?

– Nei, vi har vært veldig fornøyd med Slokvik vi. Vidar som klubb har fire av 20 landslagsutøvere, og alle de har hatt et bra forhold til han. Så det synes vi er litt spesielt.

– To vintersportssjefer

HÅPET PÅ ERFARING: Atle Guttormsen sier han hadde håpet å få en person med toppidrettserfaring. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

TV 2 får bekreftet fra forbundshold at den første planen var å ansette en person med hovedansvaret for de yngste utøverne i Norge. Og på den måten å styrke toppidrettssatsingen.

Men underveis i prosessen fant man ut at behovet for en person som kunne bedre dialogen med de beste miljøene var mer nødvendig.

Atle Guttormsen sier han hadde håpet å få en person med toppidrettserfaring fra friidrett inn i forbundet.

Håvard Tjørhom var sportssjef i friidretten fra 2016 til 2018. Men har sin idrettsbakgrunn som trener for landslaget i alpint. Sportssjef Erlend Slokvik kommer fra skiskyting.

– Tjørhom har sine kvaliteter han. Men det er litt merkelig at vi nå skal ha to vintersportssjefer i friidrett.

– Hva etterlyser du?

– Jeg etterlyser noen med friidrettskompetanse, så etterlyser vi noen som først og fremst kan bidra til å få de lovende 19-20 åringene vi har til å ta steget fra junior til et godt seniornivå. Den kompetansen har vi ikke i friidrettsforbundet nå. Og det synes vi er synd.

OPPTATT AV HELHET: I en epost skriver Kjetil Hildeskor at de er opptatt av best mulig helhet. Foto: Lise Åserud / NTB

Generalsekretær Kjetil Hildeskor i Norges friidrettsforbund ønsker ikke å kommentere detaljene i Guttormsens sitt utspill.

– Vi er opptatt av best mulig helhet, og har vurdert over tid behovet for å styrke oppfølgingen rundt landslaget. Denne løsningen mener vi ivaretar det på ein god måte med rollefordelingen mellom Erlend Slokvik og Håvard Tjørhom, skriver Hildeskor i en e-post til TV 2.

– Flaks

Guttormsen går langt i å si at det er tilfeldigheter som gjør at norsk friidrett nå opplever tidenes suksess. Og bruker seg selv og sin familie som et eksempel.

– Vi har ganske mange topputøvere på seniornivå nå, men det er mer eller mindre tilfeldigheter hvem som blir gode. Det er ikke forbundet som bidrar til at disse toppene kommer opp. Se på Ingebrigtsen, Warholm, eller mine sønner. Det er ikke forbundet som har gjort at disse har kommet opp. De må ta et mye sterkere grep om de lovende 19-20-åringene.

– Sier du at det er flaks at Norge har fått opp så mange på samme tid?

– Ja, dette går i bølgedaler. Det er noen miljøer som drar dette. Og halvparten av landslagsutøverne har, eller har hatt foreldre som trenere. Så da er det litt flaks hvem du får som foreldre, sier Guttormsen.

– Hjalp de ypperste

Vidar-sjefen frykter også at Tjørhoms inntreden vil gjøre fokuset for topptungt.

– Jeg ønsker ikke å si noe negativt om Tjørhom, for han er flink på mye han. Men jeg skulle heller hatt noen med ansvar for toppidrettsutvikling hos unge utøvere.

– Team Ingebrigtsen legger ikke skjul på at de er veldig fornøyd med ansettelsen av Tjørhom. Hvordan tolker du det?

– Sist Tjørhom var sjef så hjalp han jo de aller ypperste voldsomt. De fikk vel mer oppmerksomhet fra han enn de har fått fra Slokvik som har gått litt bredere ut. Så det er sikkert derfor de er fornøyde med å få han tilbake.