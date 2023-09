Gamle lagkompiser skal ha reagert: – Nedsettende

SUPERSTART: Jude Bellingham har scoret ett mål i snitt per kamp siden han signerte for Real Madrid. Foto: ISABEL INFANTES

Førsteinntrykket i den spanske hovedstaden er imidlertid ikke til å ta feil av.

Jude Bellingham har tatt «madridistaene» med storm.

På banen sammenlignes han med Zinédine Zidane.

Utenfor ser han også ut til å gli rett inn. I sosiale medier har han en slags «bromance» med lagkompisene.

Joselu har nok gått lengst av alle:

«Min favorittperson», skrev han etter at Bellingham senket Union Berlin på overtid.

Selv den spanske tennisyndlingen Carlos Alcaraz har slengt seg på:

Sjefen mener å vite hvorfor Bellingham har fått den fenomenale starten på banen.

– Gode spillere med personlighet sliter litt mindre enn andre. Det er ikke noen andre grunner. En spiller med personlighet, fremfor alt, gjør at tyngden av Real Madrid-drakten ikke veier så mye, sier Carlo Ancelotti, ifølge ESPN.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller er full av lovord om Bellingham. Han synes unggutten fremstår «helt super» som type.

– Han har en perfekt innstilling uten at det blir for mye, virker det som. Noen kan være litt irriterende og pågående når de har mye energi i spillet, og kan bli mye å håndtere for medspillerne òg.

– Men det virker som han balanserer det perfekt. Han virker som en harmonisk type som jobber knallhardt og gir alt for laget, roser Stamsø-Møller.

IMPONERT: Carlo Ancelotti har gitt Jude Bellingham en svært offensiv rulle, og har fått full uttelling i starten. Foto: ISABEL INFANTES

Murring

Like før VM i Qatar kom rapporter av en annen karakter fra Tyskland.

Storavisen Bild, gjengitt av Daily Mail, ville ha det til at engelskmannen irriterte lagkameratene med det som ble kalt et «nedsettende kroppsspråk» på banen.

De heftige overgangsryktene skal også ha blitt sett på som en forstyrrende faktor.

På våren skjedde det noe i kampen mot Bayern München som fikk ryktene til å blusse opp igjen.

En opphetet samtale med lagkamerat Emre Can ble fanget opp, skriver fotballnettstedet Goal.

Can fikk spørsmål om hva som ble sagt.

– Jude er fortsatt ung og har mye å lære. Her på banen, foran 70.- 80.000, er det få ting du kan gjøre. Du må være der og ha et godt kroppsspråk når en lagkamerat gjør en feil eller ikke ser løpet ditt. Det må vi lære som lag òg, sa den tidligere Liverpool-spilleren.

Noen måneder senere signerte Bellingham for Real Madrid.

REAGERTE: Emre Can skal ha gitt Jude Bellingham en pekefinger. Her ser det imidlertid ut til å være god stemning, for øvrig i en kamp cirka en måned senere. Foto: Martin Meissner

Christian Falk, en profilert fotballreporter i Bild, understreket at samtlige Dortmund-topper nok helst ville beholdt unggutten.

Samtidig stod han fast på at det var hold i ryktene om murringen.

– Han lot andre i stallen føle at han var bedre enn dem, men han viste det ikke alltid på banen, meldte Falk i sin egen spalte.

Han fortalte også om episoden der Bellingham, da 19 år gammel, ble tatt til side av Can:

– Hvis han var en erfaren spiller, hadde det vært én ting. Men når du er så ung og ikke har vunnet noen titler … han var ikke i den posisjonen.

– Exiten hans vil gi rom for andre til å vokse. Dortmund vil selvsagt ikke være like gode uten ham, men innad i garderoben gråter ikke alle over avskjeden, hevdet Falk.

Reagerer: – Herregud

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller legger ikke mye vekt på rapportene fra Tyskland.

Han blir rett og slett oppgitt, og mener at man ikke bør krisemaksimere basert på noen få eksempler.

– Vi har også noen superstjerner med voldsom sult og appetitt. Noen ganger kan det tippe over. Sulten og lysten blir litt for synlig. Men herregud, jeg synes det er flisespikkeri. Det blir som å finne noe småtteri å ta noen på. Det er elendig å rakke ned på, mener han.

UENIG: Simen Stamsø-Møller tar Jude Bellingham i forsvar, og har heller fått et helt motsatt inntrykk av engelskmannen. Foto: Markus Engås / TV 2

TV 2s ekspert spør seg hva alternativet er, om ikke spillere skal få vise følelser.

– Da får man bare roboter. Man kan ha det, men det synes jeg er drittkjedelig, sier han, og utdyper:

– Jeg tror nok det har å gjøre litt med hvor god han er, og hvor stor han var allerede da. Da tror jeg det blir uunngåelig. Du kan se det fra veldig mange spillere når de er litt bedre enn resten på laget de spiller for.

– Jeg tror ikke det er fare for at det skjer i Madrid. Dersom det gjør det, må jeg spise ordene mine, men jeg er ganske sikker på at han er en super medspiller også. Det er mange som har et tydelig kroppsspråk. De vil være mer utsatt for kritikk, poengterer Stamsø-Møller.

Han har tvert om latt seg imponere av hvordan Bellingham fremstår.

Engelskmannen fikk mye ros for intervjuet han ga etter å ha blitt matchvinner på overtid mot Union Berlin:

I Real Madrid er de i alle fall fornøyde.

– Han er en spiller som er veldig fokusert, seriøs og profesjonell. Han er ikke en som mister bakkekontakten om noen snakker godt om ham, mener trener Carlo Ancelotti.

