Gamblet før vanvittig gull-thriller: – Helt rå

Saken oppdateres!

– Jeg tror jeg er mannen som har det best i Nove Mesto akurat nå, jeg koser meg, sier gullvinner Lægreid til TV 2.



– Det er stort, det kommer til å gå opp for meg etter hvert. Å bli verdensmester på sprint er det ikke mange som får oppleve. Det smakte utrolig godt, fortsetter 26-åringen.

Den ferske VM-vinneren trodde ikke han var sterk nok til å ta gullet.

– Jeg hørte at det var mulig å slå Johannes og tenkte «Sturla nå har du tidenes største mulighet». Da gravde jeg så dypt jeg kunne grave, sier Lægreid.

SMÅ MARGINER: Sturla Holm Lægreid kommer seg over mål, drøye tre sekunder raskere enn Johannes Thingnes Bø. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Det ble nemlig litt av en thriller på lørdagens sprint, med sekundstrid mellom Lægreid og Johannes Thingnes Bø. Sistnevntes ene bom ble kostbar.



Lægreid tok gullet, 3,5 sekunder foran Thingnes Bø, mens Vetle Sjåstad Christiansen sikret trippelt norsk.



– Han skyter null og er offensiv, men han klarer å holde unna mot den største kongen. Lægreid tar sjansen og går løpet med nye sko og ny binding. Da er du modig og helt rå, sier TV 2-ekspert Ole Einar Bjørndalen.

Lægreid og Endre Strømsheim startet en ny skirevolusjon da de valgte å gå sprinten med den nye «superbindingen».



De to er de eneste på det norske laget som har riktig kombinasjon av Rottefella/Madshus. Dette er første gang de går med det i konkurranse.

Valget med bindingen viste seg å være genialt.

– Det er ganske modig at de tør å prøve dette for første gang i en konkurranse som VM. Samtidig tyder dette på at dette bindingssystemet er noe som er verdt å satse på, sa TV 2s skiskytingsekspert Tiril Eckhoff før sprinten.

VM-gullet fullfører litt av en snuoperasjon etter at Lægreid avfyrte et vådeskudd på utøverhotellet i desember, og var fullstendig knust.

Flere av de norske medaljehåpene hadde en uvanlig svak start i Nove Mesto. Thingnes Bø, Tarjei Bø og Johannes Dale-Skjevdal måtte alle ut i strafferunde på den første liggende skytingen.



– Jeg tror ikke Siegried Mazet er fornøyd med det han ser på standplass, sa TV 2s skiskytingsekspert Tiril Eckhoff.

Likevel ble det altså en norsk jubeldag.

– Det er deilig, bronsemedaljen er gull verdt for meg i dag. Det er uten tvil det beste løpet jeg har gjort på det føret her, sier Sjåstad Christiansen til TV 2 etter bronsen.