Ga klar VAR-beskjed i møte – nå tar NFF nye grep

Etter ønske fra toppklubbene har Norges Fotballforbund iverksatt sju konkrete tiltak for å forbedre VAR i Eliteserien.

Etter den sju minutter lange venteseansen i kampen mellom Odd og Vålerenga i 15. serierunde ble det avholdt et møte mellom et styreutvalg fra Norsk Toppfotball (NTF) og Norges Fotballforbund (NFF).

Der ga NTF klar beskjed om toppklubbenes sju konkrete ønsker og forventninger til NFF og dommerne fremover:

En felles målsetting om maksimalt to minutters behandlingstid Generelt redusere bruken av VAR og spesielt antall ganger hoveddommer må ut å se på skjerm Øke antall kamera til minimum seks på alle kamper Generelt be assistentdommerne om å ha «lettere» flagg Etter endt sesong skal det gjennomføres både en intern og ekstern evaluering. Spesielt skal vår håndtering vurderes opp imot situasjonen i andre nasjoner På lengre sikt vurdere teknologien spesielt rettet mot offside og mållinje Gjennomføre en felles informasjonsrunde der det etableres dialog mellom NFF og den enkelte klubb

Se den ovennevnte situasjonen i videovinduet under:

Karl-Petter Løken, generalsekretær i NFF, erkjenner overfor TV 2 at VAR ikke har fungert optimalt hittil.

– Vi har tro på at grepene vi tar nå vil ha effekt, sier Løken, og legger til:



– Vi setter pris på at klubbene er direkte i sine tilbakemeldinger og kommer med konkrete forbedringsinnspill. Det bidrar til at vi raskere kan gjøre justeringer. Vi jobber alt vi kan for å bli litt bedre hver serierunde – vi har stort fokus på å forbedre VAR, fortsetter 57-åringen.

TAR GREP: Generalsekretær i Norges Fotballforbund (NFF), Karl-Petter Løken. Foto: Frode Sunde / TV 2

Grepene består i likhet med NTFs innspill av sju punkter.

Løken kommer med følgende status på hvor NFF nå står i arbeidet (les punktene i sin helhet i faktaboks nederst i saken):

Tiltak for å redusere tidsbruken er innført, for eksempel i offsidesituasjoner. Målet er to minutters behandlingstid. Første delmål er tre minutters behandlingstid. Ambisjon om å redusere selve bruken av VAR. Arbeides med å øke antall kameraer fra fem til seks på femkamera-produksjoner. Jobber aktivt for at assistentdommerne skal flagge tidligere på åpenbar offside. Det skal gjennomføres en ekstern evaluering av vår første sesong, der vi også sammenlignes med andre ligaer. Går inn i dialog med FIFA om mulig bruk av mållinjeteknologi og automatisk offsidesystem. Gjennomføre en informasjonsrunde der det etableres dialog med NFF og den enkelte klubb.

Generalsekretær Løken kommer med en bemerkning til slutt:

– I tillegg til punktene over, arbeides det med å bedre stadionopplevelsen med hensyn til bruken av storskjerm og informasjon til publikum. NFF har også ambisjon om å forbedre informasjonen om VAR til allmennheten ved å legge ut oppdaterte nøkkeltall for VAR på fotball.no ukentlig, sier Løken og legger til at NFF vil vi styrke teamet rundt dommersjef Terje Hauge.