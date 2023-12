Ga klar beskjed til NRK – så tok han tittelen

Magnus Carlsen tok sin 17. verdensmestertittel lørdag ettermiddag etter seier i lynsjakk-VM.



– Jeg er lettet, men også sliten. Det var ikke en lett dag, sier Carlsen i seiersintervjuet med Fide vist på NRK.

– Det er litt antiklimaks med disse korte remisene. Magnus spiller spillet, og han blir en verdig og klar mester nok en gang, sier NRKs sjakkekspert Torstein Bae.



SEIERSGLIS: Magnus Carlsen er verdensmester i lynsjakk. Foto: Lennart Ootes / Fide

NRK-melding: – Gå vekk!

Nordmannen spilte det avgjørende partiet mot Levon Aronjan, men før start reagerte Carlsen på at han ikke fikk hvite brikker.



– Magnus var overrasket og ville vite hvorfor han endte med svart, sa Torstein Bae på NRKs sending.



NRKs kamerateam prøvde å snike seg innpå Carlsen mens han fikk en forklaring, men 33-åringen ga klar beskjed og sa: «Gå vekk!»

- GÅ VEKK: Sa Magnus Carlsen til kameramannen. Foto: Skjermbilde NRK

– Det er en grunn til at han tar opp dette. Det er et viktig tema og han lurer på om det er riktig at han skal ha svarte brikker, sa Bae.

Carlsen forklarte seg til kanalen etter at VM-triumfen var et faktum.

– Jeg antok at jeg skulle ha hvit, og ville bare ha en forklaring på hva reglene var. De gikk og sjekket og forklarte, det var greit nok, sier 33-åringen.

Det hele endte med en rask remis og med en total poengsum på 16 poeng vant Carlsen.

– Det føles selvfølgelig godt, sier hovedpersonen til NRK.

– Sov dårlig

Han innrømmet samtidig at de to siste dagene i lynsjakk-VM har vært mer krevende enn de to før i hurtigsjakk.

– Jeg sov dårlig og hadde ikke energi. Det har bare handlet om å komme seg gjennom parti etter parti, forteller Carlsen.



IKKE PÅ TOPP: Magnus Carlsen slet med søvnen under lynsjakk-VM. Foto: Lennart Ootes / Fide

På lørdagens avslutningsdag gikk Magnus Carlsen på et overraskende tap etter en tabbe mot franske Maxime Vachier-Lagrave i lynsjakk-VM.

Men derfra var sjakkgeniet fra Lommedalen suveren. Carlsen fulgte opp med seks seire mot Aleksej Sarana, Arjun Erigaisi, Aleksandar Indjic, Yu Yangyi, Jan-Krzysztof Duda og Richard Rapport.

I det nest siste partiet mot Volodar Murzin ble det remis med svarte brikker.

Det skilte et halvt poeng mellom Carlsen og Daniil Dubov som endte på 15,5 poeng.

– Det var virkelig viljen som seiret i dag, sier mannen fra Lommedalen lettet.



«Vår mann» var i delt ledelse etter fredagen, som var lynsjakk-VMs første dag. Torsdag ble Carlsen verdensmester i hurtigsjakk.

Det er andre året på rad at nordmannen vinner både hurtig- og lynsjakk.