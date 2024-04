Ga fødeklar kone klar beskjed midt i kampen: – Ikke faen!

FAR OG SØNN: Mathias Falkenberg hadde ingen valg: Det måtte bli Lyn for ham. Pappa Christian er leder av supporterklubben Bastionen. Foto: Privat

For Christian Falkenberg var det helt uaktuelt å forlate byderbyet mellom Lyn og Vålerenga da han fikk høre at fødselen til kona nærmet seg.

Søndag er lederen i supportergjengen Bastionen tilbake på Ullevaal – 22 år etter at han hisset på seg blant andre Kvinnegruppa Ottar.

– I pausen av kampen fikk jeg beskjed fra kona om at «nå skal jeg føde». Da sa jeg «ikke faen – nå får du bare knipe igjen», sier Christian Falkenberg til TV 2.

Kona gjorde som han hevder hun fikk beskjed om, og i løpet av den neste natten kom lille Mathias til verden.

– Jeg er blitt tilgitt nå, forsikrer Christian Falkenberg 22 år senere.

Selv mener sønnen at faren kanskje har dratt litt ekstra på.

– At han sa hun skulle knipe igjen er jo bare tull, hevder Mathias Falkenberg, nå ihuga Lyn-tilhenger selv.



TOK AV: Da Vålerenga slo 2. divisjonslaget Lyn ut av cupen i fjor, tok det helt av på Bislett. Nå møtes klubbene endelig til seriekamp igjen. Foto: Rodrigo Freitas

– Dødstrusler i posten

Sannheten er uansett at faren ble igjen på Ullevaal og at han til slutt kunne se Johnny Hanssen styre inn 2-1-seier til Lyn kort tid før kampslutt.

Valget hans forteller alt om hva oppgjøret mellom Lyn og Vålerenga betyr for fansen.

– Jeg støtter beslutningen til far! Han rakk fødselen og fikk med seg kampen, påpeker Mathias Falkenberg.



I dag ler han av historien.

Men i 2002 var ikke alle like forståelsesfulle.

Da historien om supporteren ble gjenfortalt i Se og Hør, tok det fyr.

– Jeg tror pappa til og med fikk dødstrusler i posten, sier sønnen Mathias.



– Jeg fikk i alle fall Kvinnegruppa Ottar på nakken, minnes pappa Christian.

For lille Mathias var det uansett ingen tvil. Han ble født rød og hvit.

– Det følger ham hele livet. Nå er han blitt 22 år og på lørdag skal han på kamp, sier Christian Falkenberg.



OPP- OG NEDTURER: Christian Falkenberg har fulgt Lyn hele livet. Foto: Privat

– Hele familien er Lyn-supportere. Jeg tror vi er 15 stykker som holder med Lyn, sier Mathias.

Lørdag venter det som blir den største klubbkampen i norsk fotball i 2024.

Ber fansen besinne seg

Oppgjøret er flyttet til Ullevaal for å få plass til flest mulig tilskuere.

Billettene ble revet bort umiddelbart. 24.600 tilskuere kommer til å være på plass under 1. divisjonskampen.

– Det er jo ellevilt. Jeg tenker to år tilbake og at vi møtte Grorud 2 … dette blir intet annet enn sensasjonelt med tanke på hva vi har vært vant med de siste årene, sier Christian Falkenberg.



Siden Lyn ble slått konkurs i 2010, har de hatt en kronglete vei tilbake mot toppen av norsk fotball, men før den tid hadde Lyn historisk sett et meget godt tak på byrival Vålerenga i lokaloppgjørene.

Da Vålerenga vant 4-1 over Lyn i 2009, var det VIFs første seier over byrivalen på landets øverste nivå siden 1981 (15 forsøk).

– Vi går inn i det og har ingenting å tape. Det er Vålerenga som har alt å tape, sier Christian Falkenberg.

NYDELIG RAMME: I 2023 var det en nydelig ramme rundt lokaloppgjøret mellom Lyn og Vålerenga, men i 2021 smalt det utenfor Bislett. Nå håper Bastionens leder at fansen klarer å besinne seg lørdag. Foto: Fredrik Hagen

Nå krysser han bare fingrene for at klubbens supportere klarer å besinne seg foran det etterlengtede nabooppgjøret.

Da lagene møttes i cupen i 2021, brøt det ut slagsmål i forkant.

– Det var stygge scener som sitter i. For 99 prosent av supporterne handler dette om en festdag, men det ligger en bekymring der som vi må ta på alvor. Jeg håper dette skal bli en fantastisk dag for både barn og voksne, men vi må ikke la det eskalere for langt. Vi skal gjøre vårt på tribunen, men vi skal vinne med stil, sier Christian Falkenberg.