– Fyttigrisen, det blir sykt!

– Det blir kjempegøy og nesten en nostalgisk følelse å ha startnummer på brystet igjen.

Skiprofilen snakker med TV 2 over telefon under bilturen opp til Beitostølen.

Der skal hun gå NM; 10-kilometeren på torsdag og 20-kilometeren på lørdag i NM. Rennene blir hennes første på ett år.

I høst bestemte 22-åringen seg for å ta konkurransepause etter å ha slitt fysisk og mentalt.

Hun hadde det ikke lenger kjekt da hun gikk på ski. Og da funker det ikke for Helene Marie Fossesholm.

– Jeg føler meg raskere enn i høst og er i hakket bedre form enn jeg var. Jeg er på et mye bedre sted mentalt, og tror at jeg får tilbake den gnisten i sporet og utafor når jeg har det bra og koser meg med det jeg gjør.

– Langrenn og idrett skal være gøy. Hvis ikke, kan jeg like gjerne finne noe annet, sier hun.

Resepten ble lystbetont trening og gode venners lag.

– Jeg har vært i bryllup og mye sånn middager på kveldene, og funnet på ting med venninner. Enkelt og greit. Det er veldig koselig og gir meg mye energi, forklarer Fossesholm.

DUKKET OPP: Helene Marie Fossesholm var blant mange skiprofiler i Therese Johaugs bryllup på nyttårsaften. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Og så var jeg på kino en gang og så konsertfilmen til Taylor Swift med kusinen min. Da koste jeg meg gløgg. Det blir oppvarming til det som kommer senere i år.

Hun forteller, svært entusiastisk:

– Denne damen skal til Stockholm! Fyttigrisen, det blir så sykt, det!

Hun, kusinen og en venninne «jobbet med nebb og klør» for å få fatt i billetter, som blir revet bort i en fei når Swift har konsert.

MEGASTJERNE: Taylor Swift skaper oppstyr hvor enn hun drar. Her under Super Bowl, hvor hun så kjæresten Travis Kelce vinne. Foto: Joe Camporeale / USA Today / NTB

Superstjernens tour er tidenes mest innbringende, ifølge Rolling Stone.

– Vi skal synge for full hals, varsler Fossesholm, som både før og etter den tid skal satse for fullt på ski.

Hun rapporterer om at hun har trent bra. VM i Trondheim om et år et er stort mål.

Kanskje kan Taylor Swift være med på å dytte henne mot medalje på hjemmebane.

– Noen ganger, hvis man er sliten, nedfor og ikke helt seg selv, er det fort for å tenke at det er bedre å være for seg selv og stenge seg inne. Jeg visste da, og spesielt nå har jeg erfart det, at det ikke er bra å gå rundt i sine egne tanker. Det kan bli en ond spiral der man sitter og grubler, og grubling er sjelden godt for noe, sier hun.

– Det trenger ikke å være store ting, bare å ha besøk, dra på kino eller en enkel ting som gjør at du distraherer deg litt og tenker på noe annet.

Nå «gleder hun seg så fælt» til å gå skirenn igjen.

– Det kribler i kroppen. Jeg er så sulteforet på å gispe etter luft med startnummer på brystet igjen. Og så skal jeg prøve ikke å få helt overtenning, sier Fossesholm.